Oku Oku Bitmeyecek: X, Daha Uzun Biyografi Yazabilme Özelliği Getirdi!

Her şey uygulaması olma yolunda emin adımlarla ilerleyen X (Twitter), sessiz sedasız yeni bir özelliğe kavuştu. Yeni gelen özellik birçok kullanıcı tarafından eleştirilmeye başlandığı gibi buna sevinen kullanıcılar da oldu.

Elon Musk, CEO'su olduğu platformu güçlendirmeye devam ederek hem mavi tikli hem de standart hesap kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bazen hiç istenmeyen özelliklere kavuşsa da yeni gelen özellik, kullanıcılara avantaj da sağlayabilir.

Daha Uzun Biyografiler Yazılabilecek

Geçtiğimiz senelerde mavi tikli kullanıcılar için kitap yazabilecek uzunlukta kelime sayısı imkanı sunan X, bu özelliği biyografi kısmına da taşıdı. Elbette tweetler kadar uzun olmamakla birlikte yine de daha fazla şey yazmak mümkün olacak.

Özellik "Çok yönlüsün. Profilin de öyle. Kendin hakkında daha fazla bilgi vermek için profiline kapsamlı kişisel bilgiler ekle." nota ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu özellik ile birlikte kişilerin iş deneyimleri ve kariyer tercihlerine yönelik bilgiler yazabilmesine imkan tanınacak.

Aynı zamanda yemek ve tarif sayfaları için yeni bir tarif yazmak veya bireysel olarak ne ile meşgul olunduğu, üzerinde çalışılan işler ve göstermek istenen diğer şeyler biyografi kısmına uzun uzadıya eklenebilecek.