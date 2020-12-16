Periscope Kapanıyor: Twitter Tarih Verdi

Twitter, beş yıl önce satın aldığı canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldı. Periscope kapanış tarihi açıklandı. Periscope'un kapanışı ile ilgili Twitter tarafından açıklama geldi.

Periscope Ne Zaman Kapanacak?

Canlı yayın uygulaması Periscope için yolun sonu gözüktü. Periscope tarihin tozlu raflarına kaldırılacak.

Periscope uygulaması Mart 2021'e kadar uygulama mağazalarından kaldırılacak. Hiç kimse uygulama içi yeni bir hesap oluşturamayacak. Twitter ile paylaşılan yayınlar tekrar olarak yayınlanacak ve tüm yayıncılar, uygulama Mart 2021'de kaldırılmadan önce Scope yayınlarının ve verilerinin bir arşivini indirebilecek

Periscope'un neden kapandığı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Öncelikle, bu kararı neden verdiğimiz konusunda şeffaf olmak istiyoruz, özellikle de bugün Periscope'un aktif ve tutkulu kullanıcıları olanlarınız için. Gerçek şu ki Periscope uygulaması sürdürülemez bir bakım modu durumunda ve bir süredir öyle. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz.

Canlı videonun etkili sorunları çözme gücüne hâlâ inanıyoruz, bu nedenle Scope'un temel özelliklerinin çoğunu Twitter'a getirdik. 2020 olayları nedeniyle yeniden önceliklendirdiğimiz tüm projeler olmasaydı muhtemelen bu kararı daha erken verirdik.

Hoşçakal deme vakti gelse de, Scope'un mirası uygulamanın sınırlarının çok ötesinde yaşayacak. Periscope ekibinin ve altyapısının yetenekleri ve değerleri zaten Twitter'a nüfuz ediyor ve canlı videonun Twitter ürünü içinde daha da geniş bir kitleyi görme potansiyeline sahip olduğundan eminiz."

Sizler Pericope'un kapatılıyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kullanıcılar Twitter Live özelliği sayesinde canlı yayınlar yapmaya devam edebilecek. Hemen aşağıdan Twitter'ı cihazınıza indirebilirsiniz.