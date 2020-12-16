YouTube Türkiye'ye Temsilci Atama Kararı Aldı! Resmi Açıklama Yapıldı

YouTube tarafından Türkiye'ye temsilci atama kararı alındı. YouTube resmi açıklama yaptı. YouTube Türkiye temsilci atayacak. İşte merak edilen detaylar.

YouTube Türkiye Temsilci Atama Kararı Aldı

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekmekte. YouTube'a bilindiği üzere 10'ar ve 30'ar milyon TL para cezası kesilmişti.

Şirket şimdi Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

YouTube tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Temsilci Bildirilmez ise Ne Olacak?

Henüz Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları temsilci bildirmedi.

Ocak 2021 içinde ise temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak. Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.