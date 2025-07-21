Yapay Zekanın Babasından Korkutan Sözler: 6 Ayda Bu Meslekler Yok Olacak!

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte pek çok sektörde işler artık çok daha hızlı ve verimli ilerliyor. Bu değişim özellikle bilişim sektöründe kendini açıkça gösteriyor. Ancak işlerin kolaylaşması her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Zira bu, birçok meslek grubu için işsizlik riski oluşturuyor.

Bugün ise en büyük yapay zeka şirketlerinden Perplexity'nin CEO'su Aravind Srinivas, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu birçok meslek grubu için endişe yarattı.

Yapay Zeka, Birçok Beyaz Yaka Mesleği Yok Edecek

Perplexity CEO’su Aravind Srinivas, The Verge’in Decoder podcastinde yaptığı açıklamada yapay zekanın 6-12 ay içinde işe alım uzmanları ve yönetici asistanları gibi pek çok beyaz yaka mesleği tamamen otomatikleştireceğini söyledi. Tabii bu da işsizlik anlamına geliyor.

Srinivas, bu iddialarını şirketinin geliştirdiği Comet adlı yapay zeka destekli tarayıcısına güvenerek söylüyor. Açıklamalara göre Comet yalnızca bir tarayıcı değil, kullanıcı adına karmaşık iş akışlarını baştan sona yürütebilen bir yapay zeka asistanı. Öyle ki uygun adayları bulma, onlarla iletişim kurma, toplantı ayarlama ve takvim yönetme gibi görevleri saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

Srinivas’a göre yakın gelecekte insanlar yalnızca ne istediklerini yazacak ve gerisini yapay zeka halledecek. Tarayıcı ise arka planda sürekli çalışan bir işletim sistemi gibi olacak.

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