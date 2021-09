Perseverance Mars'taki Kayıp Kayadan Örnek Almayı Başardı

NASA'nın Perseverance aracı şüphesiz kızıl gezegeni anlamamız üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacak, ancak geçtiğimiz günlerde yumuşak bir kayadan örnek toplayamadığı için NASA çalışanlarını merakta bırakmıştı. Perseverance, Mars'ın kayıp kayasından örnek almayı başardı.

NASA'nın Perseverance gezgininin ilk büyük operasyonu planlandığı gibi gitmemişti. Birkaç hafta önce, Perseverance kayayı deldikten sonra örneğini alamamıştı ve bu, NASA'nın çözmesi birkaç gün süren bir gizem olarak devam etti. Şimd gezici ikinci numune toplama işlemi gerçekleştirdi ve bu sefer başarılı olmuş gibi görünüyor.

Geçen ay Perseverance Mars'ta bir kaya seçti ve örneğini toplamak için kazdı. İlk başta her şey mükemmel gitmiş gibi görünüyordu. Ancak ekip kontrol ettiğinde numune tüpünde hiçbir şey yoktu. (Gezicinin birincil hedeflerinden biri, kızıl gezegenden numuneleri, sonunda Dünya'ya geri dönecek özel tüplerde depolamaktır.)

Başarısız numune toplama işleminden sonra NASA, kayanın beklenenden daha yumuşak göründüğünü söyledi. Bu nedenle matkap ucunda toplamak yerine toz haline getirildi. Kayıp kaya vakası çözülmesi gereken bir vakaydı ve neyse ki çözülmüş gibi görünüyor.

1 Eylül Çarşamba günü, Perseverance başka bir kayayı deldi ve görüntüleri NASA'ya gönderdi. Geçen seferden farklı olarak, olması gereken numune tüpünde yeterli miktarda malzeme bulunuyordu.

#SamplingMars update: first images show a sample in the tube after coring. But pics I took after an arm move are inconclusive due to poor lighting. I’m taking more photos in better light to confirm that we still have an intact core in the tube.



