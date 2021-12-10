Petal Haritalar 2.0 Yayınlandı: Yenilikler Neler?

Huawei kullanıcılara sunulan deneyimi bir adım ileriye taşımayı hedefleyen Petal Haritalar 2.0 sürümünü resmi olarak duyurdu. Kullanıcıların navigasyon ve harita ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayan Petal Maps, yeni güncelleme ile birbirinden işlevsel yeni özellikleri de bünyesine kattı.

Petal Haritalar 2.0 Yenilikleri Neler?

Şerit Yönlendirmesi

Müzik Çalar Desteği

Çevrim Dışı Haritalar

Yenilenen Kullanıcı Deneyimi

Yakınlardaki Hizmetler

Zenginleştirilmiş Hava Durumu Bilgileri

Şerit Yönlendirmesi

Petal Haritalar, gelişmiş rota planlaması için sürüş deneyimine ek olarak navigasyonu daha sorunsuz ve hassas hale getiren Şerit Yönlendirmesi özelliği sunuyor. Yeni özellik, bir sürücünün günlük olarak karşılaşabileceği olayları kapsayan ve karmaşık yol koşullarını hassasiyetle dikkate alan bir deneyim imkanı tanıyor.

Şerit Yönlendirmesi sayesinde Petal Haritalar, çok sayıda farklı şerit ve dönüş seçeneği içeriyor. Böylece, karmaşık kavşaklarla karşılaşmadan önce uyarı vererek, kullanıcıları en uygun şeride yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar için başlangıç noktasından varış noktasına kadar, güvenli ve sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.

Müzik Çalar Desteği

Petal Haritalar 2.0 sürümü ile telefonunuzda yer alan müzik çalar uygulamasına navigasyondan çıkmadan erişim desteği sunuldu. Bu sayede uygulamalar arası geçiş yapma gereksinimi de ortadan kalkmış oldu.

Çevrim Dışı Haritalar

Petal Haritalar’ın en son sürümü, kullanıcıların ağ bağlantısı olmadığında bile arama ve navigasyon işlevlerini normal şekilde kullanmasına olanak tanıyan, yepyeni bir Çevrim Dışı Haritalar özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, daha önce kaydettikleri haritaları kullanarak çevrelerini keşfetmeye devam edebiliyor.

Yenilenen Kullanıcı Deneyimi

Petal Haritalar 2.0, daha parlak renkler, arttırılmış sokak ve mimari ayrıntıların eşliğinde daha fazla gerçeklik hissi sağlamak için, yepyeni bir görünüm ve etkileşimli özellikleriyle birlikte geliyor. Özgün bir teknolojiyle hazırlanan plajlar, yeşil alanlar, dağlar ve çöller gibi doğal ortamlarla bir araya gelen mobil harita tabanlı navigasyon, gerçek bir keşif deneyimi haline geliyor.

Kullanıcıların, sokak ve yer adlarını kolay tanımlayabilmesi için, yeni harita arayüzünde yaya geçitleri ve kaldırımların yanı sıra binalardan gelen gölgeler ve renk ayrıntıları, farklı tonlarla belirtiliyor. Petal Haritalar 2.0 sürümü, mobil haritaya gerçekçi bir 3D görünüm verebilmek için binalarda, ağaçlarda, hava durumunda ve günün farklı saatlerinde detaylı bir arayüz sunuyor. Böylece arayüzde bulunan her bir detay, kullanıcılara daha gerçekçi bir görünüm sağlıyor.

Yakınlardaki Hizmetler

Petal Haritalar 2.0 ile geliştirilen 'tek tıkla' arama özelliği sayesinde, yakınlardaki tesisleri bulmak her zamankinden çok daha kolay. Seyahatle ilgili çok çeşitli hizmetler sunan bu özellik sayesinde, yakınlardaki benzin istasyonlarını, restoranları, kafeleri, dinlenme tesislerini, ATM'leri, marketleri, tamirhaneleri ve bu uzun yolculukları daha sorunsuz hale getirmek için ihtiyaç duyulabilecek diğer hizmetleri kolayca bulmak mümkün.

Zenginleştirilmiş Hava Durumu Bilgileri

Huawei'nin kullanıcıları için sorunsuz ve kullanışlı bir deneyim sunma konusundaki hassasiyetine de bir örnek olan, Petal Haritalar 2.0’ın etkileşimli özelliklerinden bir diğeri ise uygulama içerisine eklenen hava durumu özelliği. Bu özellik ile hava durumu bilgisi, uygulama ilk açıldığında kullanıcıların karşısına çıkıyor. Böylece kullanıcılar, bulundukları bölgedeki hava durumu hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabiliyor.

Huawei Türkiye Petal Haritalar Direktörü Enver Gül konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Petal Haritalar 2.0 sürümündeki en son özellikleri ve yeni güncellemeleri duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her zaman önceliğimiz kullanıcılarımıza kullanırken mutlu olacakları heyecan verici güncellemeler sunmak." ifadelerini kullandı.

Peki siz Petal Haritalar hakkında ne düşünüyorsunuz? 2.0 ile sunulan yenilikleri beğendiniz mi ve sizce bir sonraki güncellemede uygulamaya ne gibi özellikler eklenmeli? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.