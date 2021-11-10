Pfizer, 3. Doz Aşının Tüm Yetişkinlere Uygulanması İçin Onay İstedi

Pfizer, 3. doz aşının 18 yaşının üzerindeki tüm yetişkinlere yapılması için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) onay başvurusunda bulundu. Başvurunun bu ay içerisinde kabul edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Pfizer, 3. Doz aşının Yetişkinlerin Tamamına Yapılması İçin FDA'ya Başvurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer, güçlendirici olarak da nitelendirilen üçüncü dozun tüm yetişkinler için uygulanabilmesi için FDA'dan onay istedi. The New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu koronavirüs aşısının üçüncü dozu için yapılan başvuru bu ay içerisinde kabul edilebilir.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, kronik sağlık sorunu ya da iş nedeni ile yüksek bulaşma riski ile karşı karşıyaysa üçüncü doz yaptırabiliyor. Geçtiğimiz ay FDA, daha önce Moderna veya Johnson & Johnson aşısını yaptıran kişilerin takviye dozu olarak Pfizer yaptırabileceğini belirtmişti.

Aktarılan bilgilere göre ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın başvurusu kabul edildiği takdirde daha önce hangi aşıyı yaptırdığı bakılmaksızın tüm yetişkinler üçüncü doz BioNTech aşısı yaptırabilecek. Pfizer CEO'su Albert Burla, Pfizer/BioNTech aşısını ABD'de bulunan diğer iki COVID-19 aşısı olan Moderna ve Johnson & Johnson ile karşılaştırmayı reddetti ve hepsinin çok iyi aşılar olduğunu ifade etti.

FDA, geçtiğimiz haftalarda BioNTech aşısının 5-11 yaşta kullanımına onay vermişti. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirmiş olduğu küçük çocuklara yönelik COVID-19 aşısı, 12 yaş ve üstü kişilere uygulanan dozun üçte biri kadarını oluşturuyor. İki doz alacak çocuklara aşının üç hafta ara ile uygulanması gerekiyor. New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre alınan karar 28 milyondan fazla çocuğu ilgilendiriyor.

3. Doz BioNTech Aşısının Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon yapılan kolda ağrı

Yorgunluk hissi

Baş ağrısı

Hafif grip semptomları

Üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısında en sık görülen yan etkiler arasında yorgunluk hissi, enjeksiyon yapılan kolda ağrı ve baş ağrısı yer alıyor. Bunlara ek olarak 3. doz BioNTech aşısı uygulanan bazı kişilerde hafif grip benzeri belirtilerin de görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, bu semptomların normal olduğunu açıkladı.