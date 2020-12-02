Bir Ülke, Pfizer ile BioNTech’in Koronavirüs Aşısını Onayladı

İngiltere, Pfizer ile BioNTech’in koronavirüs aşısına onay verdi. İngiltere hükümeti, yaptığı açıklamada, bağımsız denetçiler tarafından yapılan kullanım tavsiyesini kabul ettiklerini duyurdu. Peki, COVID-19 için aşılama ne zaman yapılacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İngiltere’den Pfizer ile BioNTech’in Koronavirüs Aşısına Onay!

İngiltere hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısına onay verdi. İngiliz hükümeti, bağımsız denetçiler tarafından yapılan kullanım tavsiyesini kabul ettiklerini duyurdu. Böylece İngiltere, Pfizer ve BioNTech tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşıya ilk onay veren ülke oldu. Yapılan açıklamalarda aşılamanın ne zaman başlayacağı ile ilgili de çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Pfizer ile BioNTech’in koronavirüs aşısına onay veren İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Hükümetimiz bağımsız bir kuruluş olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı’nın (MHRA) aşının kullanıma dair verdiği onay tavsiyesini kabul etti. Aşı gelecek haftadan itibaren Birleşik Krallık genelinde erişilebilecek” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık’ta yer alan aşı komitesi, ilk olarak kimlerin COVID-19 aşısı olabileceğine karar verecek fakat İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, önceliğin yeni tip koronavirüsü ağır geçirme riski olan vatandaşlara, bakım evlerinde kalanlara ve yaşlılara verileceğini belirtti.

Aşı dağıtımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını duyuran İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Aşılar şimdiden hastanelere ulaştı. Bu çok iyi bir haber” şeklinde konuştu. Belçika’dan 800 bin aşının ulaştığını ifade eden Bakan Hancock, “Bu süreçte birçok şey Pfizer’ın aşı üretim kapasitesine bağlı” şeklinde konuştu.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, İngiltere tarafından verilen onay ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Pfizer CEO’su Bourla, yaptığı açıklamada, “Aşıya onay verme kararı bilimin kazanmasına yönelik ilk adım ve MHRA’nı bu kararını takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pfizer ile BioNTech’in COVID-19 Aşısının Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz hafta Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından geliştriilen aşının fiyatı ile ilgili bilgi paylaşılmıştı. Avrupa Birliği ile Pfizer ve BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalanmıştı. Avrupa Birliği, aşının tek dozu başına 15,5 (146,53 TL) euro ödeyecek. Geliştirilen COVID-19 aşısı, insanlara iki doz halinde uygulanacağından ötürü maliyet 31 euro (293 TL) olacak.

Söz konusu yeni tip koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğunun ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu belirtildi.