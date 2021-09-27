Pfizer CEO'su Normale Dönüş için Tarih Verdi

Neredeyse iki yıldır ana gündemi oluşturan Covid-19, hızla genişleyen aşılama çalışmaları sayesinde önemli miktarda güç kaybetti. Pandeminin seyri hakkında açıklamalarda bulunan Pfizer CEO'su Albert Bourla, normale dönüş tarihi hakkında dikkat çeken detaylara değindi.

Pfizer CEO'su Normale Dönüş Tarihi Hakkında Açıklama Yaptı

ABC News'in programına konuk olan Pfizer CEO'su Albert Bourla, konu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında "Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda aşı çalışmalarındaki önemli isimlerden birisi olan Albert Bourla'nın bir yıl içerisinde normale dönüşü mümkün gördüğünü düşünebiliriz. Bu ifadeler, kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan Moderna CEO'su Stephane Bancel'in konuşması ile benzer bir yolda yer alıyor.

Bancel de İsviçre merkezli gazete şirketi Neue Zürcher Zeitung'a verdiği demeçte "Son altı aydaki üretim kapasitesinin genişlemesine bakarsanız, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki herkesin aşılanabilmesi için yeterli doz mevcut olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

"Bir şekilde gribe benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ya aşı olursun ve iyi bir kış geçirirsin ya da olmazsın ve hastalanırsın, hatta hastanelik olma riskiyle karşı karşıya kalırsın. Benim için en olası senaryo bu, çünkü virüs tüm dünyaya yayılıyor. Ortaya çıkan yeni varyantları görmeye devam edeceğiz ve ayrıca en az bir yıl sürecek aşılarımız olacak. Bu yüzden de en olası senaryo yıllık aşılar. Bekleyip verileri görmemiz gerekiyor."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce günlük yaşamın normale dönmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.