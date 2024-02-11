Phil Spencer Xbox’ın Belirsiz Geleceği Hakkında Kararı Açıkladı!

Birçok kişi Microsoft'un konsol pazarından çıkıp çıkmayacağını merak ederken, Phil Spencer görünüşe göre çalışanlarına Xbox’ın geleceğini açıkladı.

Önümüzdeki hafta Xbox başkanından konsolun geleceği hakkında bilgi alacağız gibi gözüküyor.

Phil Spencer, Xbox üretmeye devam edecekleri konusunda güvence verdi. Her şey halen biraz belirsiz olsa da PlayStation ve Nintendo'nun geleceği biraz daha açık görünüyor.

Xbox Özel Oyunları Diğer Platformlara Sunuluyordu

Hi-Fi Rush, Starfield ve Indiana Jones and the Great Circle gibi oyunların rakip platformlara gelebileceğine dair çeşitli raporlar var. Hi-Fi Rush'ın yakında PS5 ve Switch'te olması, Starfield ve Indy'nin ise muhtemelen sadece PS5'e gelmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Ancak tüm bunlar Xbox hayranlarını biraz endişelendirdi. Spencer bu hafta başında spekülasyonlara değinerek, önümüzdeki hafta “Xbox'ın geleceğine yönelik vizyonumuz” hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacakları bir tür iş güncelleme etkinliği olacağını söyledi.

Şimdi ise Inverse'in oyunlardan sorumlu başkanı Shannon Liao, kendi bülteninde Xbox'ın kısa süre önce şirket içinde bir toplantı düzenlediğini ve Spencer'ın çalışanlara şirketin konsol üretimini durdurmak gibi bir planı olmadığını, Xbox'ların çeşitli cihazları içeren stratejisinin bir parçası olmaya devam edeceğini söylediğini paylaştı.

Açıkçası bu durum şu anda genel stratejinin ne olduğuna pek ışık tutmuyor, fakat Xbox'ın oyun oynamaya yönelik genel “her yerde oyna” tutumu göz önüne alındığında şirketin en önemli oyunlarını diğer platformlara getirmeyi düşünmesi o kadar da şaşırtıcı değil.

Bu değişiklik gerçekleşirse konsol dünyasında büyük bir değişim yaşanacak. Halo bile diğer platformlara gelebilir ve Xbox'a özgü bir oyunun PlayStation gibi bir platforma gelmesi fikri Xbox hayranlarının pek hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.

Konsola özel oyun ne kadar az olursa o kadar iyi olacaktır fakat önümüzdeki hafta Spencer ve arkadaşlarından haber almak için beklememiz gerekecek.