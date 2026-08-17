Philips Bütçe Dostu Monitör Tanıttı! 120Hz Yenileme Hızına Sahip

Philips, 22B2N2100 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitörde HDMI 1.4 ve VGA portları bulunuyor. Monitör ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Philips 22B2N2100'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 21,5 inç

21,5 inç Ekran Teknolojisi: W-LED arka aydınlatmalı VA panel

W-LED arka aydınlatmalı VA panel Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Ekran Tepki Süresi: 4 ms (GtG)

4 ms (GtG) Renk Gamı: %99.8 sRGB

%99.8 sRGB Portlar: 1 x HDMI 1.4 ve 1 x VGA

Philips 22B2N2100'ün Ekran Özellikleri Neler?

Philips 22B2N2100, 21,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitörde W-LED arka aydınlatmalı VA panel mevcut. Düşük güç tüketimiyle öne çıkan W-LED, yüksek parlaklık sunuyor. Uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım imkânı sunan bu ekran, bütçe dostu ve dayanıklı bir monitör arayan kişiler için idealdir.

Monitör ayrıca 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4 ms GtG tepki süresi ve 300 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 300 nit parlaklığın kapalı alanlar için yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Philips tarafından tanıtılan yeni monitör yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu sayede renkler daha canlı ve doğru renk tonlarında görülüyor. Bu da oyunların yanı sıra video düzenlemek ve grafik tasarım gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj elde edilmesine imkân tanıyor.

GtG, pikselin gri tonundan başka bir gri tonuna geçmesi için geçen süre hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde meydana gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor. 4 ms, genel kullanım için düşük bir değer.

Philips 22B2N2100'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Philips 22B2N2100'ün portları arasında bir adet HDMI 1.4 ve bir adet VGA bulunuyor. Bu portlar, bilgisayar, konsol veya medya oynatıcı gibi cihazlardan monitör veya televizyon gibi ekranlara görüntü aktarmak için kullanılıyor.

Philips 22B2N2100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 22B2N2100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Philips 22B2N2100'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Philips 22B2N2100'ün Fiyatı Ne Kadar?

Philips 22B2N2100 için 599 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 258 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. Philips 22B2N2100'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Philips 22B2N2100'ün bütçe dostu monitörler arasında iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta yoğun hareketlilik içeren oyunlarda bu belirgin şekilde hissediliyor. Monitörün düşük bir parlaklığa sahip olması bir dezavantaj fakat ekrana doğrudan güneş ışığı gelmiyorsa bu sorun olmayacaktır.