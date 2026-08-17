Game Pass'e Dune: Awakening Dâhil 4 Oyun Geliyor! Tarihler Belli Oldu

Game Pass'e Eylül ayında birçok oyun eklenecek. Henüz bunların tamamını içeren liste yayınlaşmamış olsa da bunlardan dört tanesi şimdiden kesinleşti. Gelecek ay özellikle yarış, aksiyon ve rol yapma türlerini sevenleri birbirinden harika yapımlar bekliyor. Eklenecek oyunlar arasında Dune: Awakening de bulunuyor.

Game Pass'e Eylül Ayında Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Ekleneceği Tarih Abonelik Planı Moonlighter 2: The Endless Vault 2 Eylül 2026 PC Game Pass'te zaten vardı, Ultimate için de sunulacak SpeedRunners 2: King of Speed 3 Eylül 2026 Ultimate ve PC Game Pass Dune: Awakening 22 Eylül 2026 Ultimate, Premium ve PC Game Pass Minecraft Dungeons II 29 Eylül 2026 Ultimate ve PC Game Pass

Moonlighter 2: The Endless Vault Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında konumlanan Moonlighter 2: The Endless Vault, roguelike türünü sevenlere hitap ediyor. Gündüzleri dükkanınızı işletiyorsunuz ve ticaret yapıyorsunuz. Geceleri ise düşmanlara karşı büyük bir mücadele veren savaşçı kimliğine bürünüyorsunuz. Onlardan topladığınız eşyaları ise satıp para kazanıyor. Parayı kullanarak da karakterinizi ve köyünüzü geliştiriyorsunuz.

SpeedRunners 2: King of Speed Nasıl Bir Oyun?

İlk olarak Temmuz ayında çıkması beklense de ertelenerek Eylül ayına kalan bu oyun, 8 kişiye kadar yarışlar yapmanıza imkân tanıyor. Tabii, burada araba yarışından bahsetmiyoruz. Karakterinizin kendisi koşuyor. Koşarken önünüze çeşitli engeller çıkıyor. Bunları aşamazsanız rakipleriniz sizi geçerek avantaj elde ediyor.

Dune: Awakening Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan Dune: Awakening, Arrakis adlı gezegende geçiyor. Sıfırdan başladığınız bu yapımda kaynak topluyor, üretim yapıyor, üsler inşa ediyor ve dünyayı keşfediyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanlarla savaştıkça karakterinizi geliştirebiliyor ve çok daha etkili hâle geliyorsunuz. Diğer oyuncularla oynanabildiği gibi, tek başına oynama seçeneği de mevcut.

Minecraft Dungeons II Nasıl Bir Oyun?

Minecraft Dungeons II, Mojang'ın Minecraft Dungeons isimli oyununun devamı niteliğinde. Bu oyunda yeni bir güç dünya için tehdit oluştururken siz de bunu durdurmaya çalışıyorsunuz. İlk oyuna göre savaş sistemi baştan aşağı yenilenmiş durumda. Oyunda kullanabileceğiniz yeni ekipmanlar mevcut.

Editörün Yorumu

Eylül ayında Game Pass'e eklenecek olan bu dört oyundan özellikle Dune: Awakening'in yoğun ilgi göreceği kanaatindeyim. Dune zaten dünya genelinde epey seviliyor. Oyunun da açık dünyada hayatta kalma türüne sahip olduğunu göz önüne alırsak kesinlikle çoğu kişi denemek isteyecektir.

Bence bir diğer dikkat çekici yapım da Minecraft Dungeons II olacak. Minecraft da Dune gibi büyük bir hayran kitlesine sahip. Tabii, birçok yönden ilk oyundan daha iyi olduğu için de oyuncular bunu kesinlikle oynamayı düşünecektir. Moonlighter 2 ve SpeedRunners 2, genel oyuncu kitlesine hitap etmiyor ama onlar da türü sevenler tarafından mutlaka değerlendirilecektir.