Bataryası Değiştirilebilen Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Cubot, çok yakın bir zamanda Android 16 işletim sistemi ile gelen yeni bir telefon tanıtacak. Şirket, beklentileri artırmak ve bataryasını ön plana çıkarmak için Kingkong Dura olarak adlandırılan bu modelin şimdiden bir görselini yayınladı. Cihazın çıkarılabilir batarya yapısı sayesinde bir batarya şarj olurken diğer batarya kullanılabilecek. Böylece oldukça uzun bir süre ara vermeden kullanılabilecek.

Cubot Kingkong Dura'nın Özellikleri Neler Olacak?

Boyut: 180,1 mm x 85 mm x 13 mm

180,1 mm x 85 mm x 13 mm Dayanıklılık: IP68/IP69K + MIL-STD-810H

IP68/IP69K + MIL-STD-810H Ekran koruması: Mohs seviye 6

Mohs seviye 6 Ekran tipi: IPS LCD

IPS LCD Yenileme hızı: 120Hz

120Hz Ekran boyutu: 6,88 inç

6,88 inç Çözünürlük: 720 x 1640 piksel

720 x 1640 piksel İşletim sistemi: Android 16

Android 16 İşlemci: Unisoc T620 (12 nm)

Unisoc T620 (12 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka kamera: 64 MP ana kamera + 2 MP makro kamera

64 MP ana kamera + 2 MP makro kamera Ön kamera: 16 MP

16 MP Bluetooth: 5.0

5.0 NFC Desteği: Var

Var Parmak izi okuyucu: Yan tarafa entegre

Yan tarafa entegre Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh Batarya tipi: Çıkarılabilir

Çıkarılabilir Şarj: 18W kablolu

Cubot Kingkong Dura'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

180,1 mm x 85 mm x 13 mm boyutlarındaki Cubot Kingkong Dura, 6,88 inç ekran boyutuna sahip olacak. IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran boyutu, çözünürlüğe göre fazla büyük görünüyor. Yazılar çok keskin olmayacaktır. Öte yandan LCD ekran tercih edilmesi nedeniyle AMOLED ekranlar gibi canlı renkler ve derin siyahlar beklememek gerek.

Cubot Kingkong Dura'nın İşlemcisi Ne Olacak?

Cihaz, gücünü Unisoc T620 işlemcisinden alacak. Çok güçlü bir işlemci olduğu söylenemez. Daha çok Temple Run ya da Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar oynayanların memnuniyetini kazanacak bir performans sergiler. Daha önce de Itel S25 Ultra ve Itel S25 gibi modellerde tercih edilmişti.

Cubot Kingkong Dura'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Zaten ekran çözünürlüğü çok yüksek değil. İşlemcisi de ileri düzey değil. Yoğun güç tüketen, kaliteli grafiklere sahip ve bu nedenlerle şarjın hızlı bitmesine sebep olabilen oyun ve uygulamaları çalıştırmayacağınız için bataryası yeterli olacaktır. Zaten çıkarılabilir yapıda olması da bu konu ile ilgili endişelenmeye gerek olmadığı anlamına geliyor.

Cubot Kingkong Dura Ne Zaman Tanıtılacak?

Cubot Kingkong Dura, 1 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacak. 5 Eylül 2026 tarihine kadar özel lansman etkinliği de düzenlenecek. Henüz detaylar belli değil ama ilerleyen günlerde merak edilebilecek tüm ayrıntılar açıklığa kavuşturulacaktır. Bu arada Cubot, resmî lansman öncesinde küresel çapta bir çekiliş düzenleyecek. Beş kazanan kişiye Kingkong Dura'nın yanı sıra çift batarya verecek.

Cubot Kingkong Dura'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cubot Kingkong Dura gibi akıllı telefonlar şu anda küresel pazarda 150 dolar civarında satılıyor. Bu da güncel kurla 7 bin 185 TL'ye denk geliyor. Bu civarda fiyata sahip olur ve Türkiye'de satışa sunulursa başlangıç fiyatı vergilerle beraber 11 bin TL seviyesine ulaşabilir. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Cubot Kingkong Dura Türkiye'de Satılacak mı?

Cubot'un şu an Türkiye'de resmî distribütörü yok. Markanın diğer modelleri de şu an Türkiye'de doğrudan satın alınamıyor. Zaten bu tip telefonların hedef kitlesi de epey sınırlı sayıda kişiden oluşuyor. Yurt dışından getirilebilir fakat bu noktada da gümrük sınırlamalarına dikkat etmek gerekecektir. Ayrıca IMEI gibi konuları da göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır.

Editörün Yorumu

Cubot Kingkong Dura'nın genel kitleye hitap eden modelden ziyade daha sınırlı sayıda bir tüketici kitlesine yönelik model olduğunu düşünüyorum. Yüksek dayanıklılık seviyesi sayesinde sık sık açık alan aktivitelerinde bulunan ve zorlu şartlarda çalışan kişiler tarafından da dikkat çekecektir. Bu arada çıkarılabilir batarya yapısının da epey beğenileceği kanaatindeyim.