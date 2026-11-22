vivo'nun yeni telefonu Y11s 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Bu arada telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor.

vivo Y11s 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.74 inç

6.74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

1600 x 720 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı sensör

13 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı sensör Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafa konumlandırılmış

Yan tarafa konumlandırılmış Hafıza Kartı Desteği: Var (microSD)

Var (microSD) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65

IP65 Bağlantı: 5G

vivo Y11s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

vivo Y11s 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0,08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Y11'de 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y11s 5G'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonun Dimensity 6300 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

vivo Y11s 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y11s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y21s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

vivo Y11s 5G'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecektir. Ayrıca telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması da çok büyük bir avantaj. Kullanıcılar dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamak zorunda kalmayacaktır.