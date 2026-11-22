120Hz Ekranlı vivo Y11s 5G Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı
vivo Y11s 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Yüksek batarya kapasitesine sahip Android telefon neler sunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
- Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0,08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.
- Telefonun Dimensity 6300 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.
vivo'nun yeni telefonu Y11s 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Bu arada telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor.
vivo Y11s 5G'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.74 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 6300
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı sensör
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
- Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafa konumlandırılmış
- Hafıza Kartı Desteği: Var (microSD)
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65
- Bağlantı: 5G
vivo Y11s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?
İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.
vivo Y11s 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?
Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0,08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Y11'de 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.
vivo Y11s 5G'de Hangi İşlemci Bulunacak?
Telefonun Dimensity 6300 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.
vivo Y11s 5G Türkiye'de Satılacak mı?
vivo Y11s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y21s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
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Editörün Yorumu
vivo Y11s 5G'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecektir. Ayrıca telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması da çok büyük bir avantaj. Kullanıcılar dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamak zorunda kalmayacaktır.