Pikselleştirilmiş Şifreleri Bulmanın Yolu Keşfedildi!

İnternet kullanıcıları genellikle okunmasının istemediği düz bir metin bile olsa pikselleştirme yöntemine başvurur. Pikselleştirilen metin bir şifre veya kimsenin eline geçmesi istenmeyen kişisel bilgiler içerebilir. Siz de başkaları tarafından okunmasını istemediğiniz metinleri bu yöntemi kullanarak gizliyorsanız bir daha düşünmenizde fayda var çünkü pikselleştirilmiş şifreler artık tek bir tıkla okunabilir hale getirilebiliyor.

Pikselleştirilmiş Şifreler Artık Okunabiliyor!

Piksel hale getirilen metinlerin güvenli olduğunuzu düşünüyorsanız bu düşünceden vazgeçmeniz iyi bir fikir olabilir. Araştırmacılar, ücretsiz olarak sunulan yeni bir yazılımın internet kullanıcılarına yönelik saçtığı tehlikenin boyutunun altını çizerek bu yöntemi kullanan tüm kişileri uyardı. Araştırmacılar tarafından aktarılan bilgilere göre ücretsiz olarak paylaşılmış ve herkes tarafından erişilebilen söz konusu yazılım, piksel hale getirilerek gizlenmiş telefon numarası, T.C. kimlik numarası, finansal bilgi ve şifreleri çok net bir şekilde ortaya çıkarabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu programa “Depix” adı veriliyor. Pikselleştirme yöntemi ile sansürlenmiş metinleri ortaya çıkaran yazılım, GitHub sayfasında ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yazılımın geliştiricisi ve aynı zamanda güvenlik danışmanı Sipke Mellema, görüntüde yer alan fakat unutulan şifreleri kurtarmak için herhangi bir yazılım olmadığını söyledi. Yazılımcı, piksel hale getirilerek sansürlenen şifreleri veya şifre gibi önemli bilgileri kurtarmak için bir yazılım geliştirdiğini ifade etti.

Yazılımın temel amacı, söz konusu yöntemle sansürlenen şifreleri sansürlenmeden önceki haline getirmektir. Depix, eski olmasına rağmen hala kullanılan ve internet kullanıcıları tarafından oldukça güvenli bulunan bu yöntemin çalışma mantığını takip ederek süreci çözümledi ve ortaya şifre kurtaramama sorunu gideren bir yazılım çıkardı.

İnternette Güvende Kalmak İçin Ne Yapılmalı?

İyi bir amaçla geliştirilen araçlar, kötü niyetli kimseler tarafından kullanıldığında internet kullanıcıları oldukça zor bir durumda kalabilir. Depix gibi araçlar, sansürlenen metinleri orijinal hallerine çevirebildiğinden ötürü internet kullanıcıları olarak başkasının eline geçmesini istemediğiniz, başkasının eline geçtiğinde felaketler doğuracak hassas bilgiler içeren görüntüleri paylaşmaktan kesinlikle kaçınmanız gerekiyor.

Yazılımın geliştiricisi, pikselleştirilmiş kısımlarda yer alan metinleri açığa çıkarabilen başka araçlar varsa o araçlar hakkında bilgi almak istediğini de belirtti. Yazılımın geliştiricisine yardım ederek programın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.