Pil Sağlığı Garantisi Veren vivo V30 Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı!

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de ön siparişe sunulan vivo V30 artık tamamen Türkiye'de. Tüm kullanıcıların kolayca satın alabileceği şekilde satışa çıkan telefon modeli, Türkiye'de yine bir ilke imza atıyor.

Piyasada pil sağlığı garantisi veren ilk Android telefon olma özelliğini taşıyan vivo V30, uygun fiyatlı ve bütçe dostu olmasıyla da oldukça rağbet görecek gibi duruyor.

vivo V30 Özellikleri ve Fiyatı

vivo, Türkiye'de pil sağlığı takip fonksiyonuna sahip ilk Android telefonu kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca V30 telefon modeli için lansmana özel 4 yıllık bir garanti desteği de sunuyor. Bu garanti pil sağlığı eğer %80'in altına düşerse ücretsiz değişim garantisiyle geliyor.

4 yıl boyunca dayanıklı pil garantisi sunan vivo V30, 1.600 şarj ve deşarj döngüsünde bile pil sağlığı düzeyinin %80 altına düşmediğini ortaya çıkardı. Dayanıklılığı ile iddiasını ortaya koyan marka, telefon modeli için Türkiye'de de iddialı bir ilke imza atmayı başardı.

80W hızlı şarj desteği sunan telefon Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemiyle geliyor. Ön kamerası 50 MP, arka kameraları ise 50 MP + 50 MP + 2 MP çözünürlüklere sahip. 12 GB RAM seçeneği sunan telefonun iki farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan versiyonu 26.999 TL'ye satışa çıkarken 512 GB'lık olan versiyon 29.999 TL'de kullanıcıların karşısına çıkıyor.