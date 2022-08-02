Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Başrollerindeki Yeni Disney Plus Dizisi Tanıtıldı

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus orijinal yerli içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Kod adı 'Avcı' olarak duyurulan gerilim-suç-mizah türündeki dizinin çekimleri sürerken setten ilk kareler yayınlandı.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus, yerli ve yabancı içerikleriyle gündem olmayı sürdürürken Türkiye’deki orijinal yerli projelerinin çekimleri son sürat devam ediyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı. Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Kod adı 'Avcı' Olan Yeni Disney Plus Dizisinden İlk Görüntüler

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; dikkat çekici hikâyesiyle şimdiden merakla beklenen; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi yakında sadece Disney Plus’ta yerini alacak.

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