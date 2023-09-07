Pinterest, Büyük Beden Moda Dünyasını Sevindirecek Bir Adım Attı!

Pinterest yemek tarifleri, ev fikirleri, stil ilhamları sunan bir uygulama. Bu uygulama, platformunu kullanan kişileri daha iyi temsil etmesini sağlamak için arama algoritmasını bir kez daha değiştiriyor.

Büyük Beden ve Düğün Algoritması

En son güncelleme büyük beden modasını ve daha geniş bir vücut şekli yelpazesini öne çıkaran diğer stillerin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Bu değişikliklerle birlikte kadın modası ve düğün görünümlerine yönelik aramalarda daha çeşitli vücut tipleriyle sonuçların ortaya çıkacağını söylüyor.

Pinterest'in kapsayıcı ürünlerden sorumlu başkanı Annie Ta, değişikliklerin, birçok kullanıcının ihtiyaçlarına en uygun stilleri bulmak amacıyla sorgularına "açıklamalar ve niteleyiciler" eklediğini fark etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Ta, Pinterest'in algoritmasının, farklı vücut şekillerini ve boyutlarını tespit etmek ve kategorilere ayırmak için platformdaki 5 milyardan fazla resim ve video üzerinde eğitildiğini söyledi. Artık kullanıcılar, "kıvrımlı" veya "büyük beden" gibi ekstra arama terimleri eklemeden stillere göz atabilecek.

Ta, kadın modasına yönelik arama sonuçlarında farklı vücut tiplerinin temsilinin, algoritmik ayarlamaların uygulanmasından bu yana dört kattan fazla arttığını söylüyor. Değişiklikler şimdilik kadın modası ve düğünle ilgili içerikle sınırlı olsa da şirketin vücut tipi temsilini diğer kategorilere de genişletmeyi düşündüğünü söyledi.

Siz bu algoritma hakkında ne düşünüyorsunuz, bakşa hangi algoritmalar gelmeli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.