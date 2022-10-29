Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'da Eski Uygulamalar Çalışmayacak

Normalde 64 bit uygulamaları destekleyen tüm Android cihazlar, eski 32 bit uygulamaları da destekliyor. Google, Android Geliştiricileri Blogunda, Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun yalnızca 64 bit uygulamaları destekleyen ilk Android telefonlar olduğunu onayladı.

Google, 32 bit uygulamalar için desteği bırakmanın birkaç avantajı olduğunu açıklıyor. Yalnızca RAM kullanımını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda performansı ve güvenliği de artırıyor.

Google ayrıca zaman içinde 32 bit uygulamaları desteklemeyen cihazların giderek yaygınlaşacağını umuyor. Şirket, Android ekosisteminin geçiş yapmaya hazır olduğuna inandığı için Pixel 7 ve 7 Pro ile harekete geçti.

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'da Pek Çok Uygulama Sorun Yaşatabilir

Google'a göre bu yapılandırma daha hızlı çünkü 64 bit uygulamalar, 32 bit uygulamalarda bulunmayan talimatlara ve kaynaklara erişebiliyor. Ayrıca modern işlemcilerin 32 bit desteği bırakıldığında %25'e kadar daha hızlı performans sağlayabileceğini iddia ediyor.

Geliştiricilerin yalnızca 64 bit cihazlar için uygulamaları ve güncellemeleri test etmeye başlamaları öneriliyor. Yeni yapılandırmayla uyumluluk sorunlarını test etmek için zaten kullanılabilen geliştirici araçları bulunuyor.

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