Merakla Beklenen Pixel 8'in Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Google, 4 Ekim 2023'te Pixel serisinin tanıtımını yapacak. New York'ta gerçekleşecek olan lansmanda akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara kadar birçok teknolojik ürün tanıtılacak.

Pixel 8 hakkında bugüne kadar birçok sızıntı yapıldı. Serinin fiyatı, rengi ve tasarımı sürekli gündemde kaldı. Google, nihayet insanların merakını giderecek kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

İlk Resmi Paylaşım

Bugüne kadar ortaya çıkan söylentilerin ardından ilk defa resmi bir video yayınlandı. Google'ın kullanıcıların beğenisine sunduğu tanıtım videosunda, etkinlikte tanıtılacak cihazların görüntülerine yer verildi.

İşte Google Pixel 8 serisinin tanıtım videosu:

"Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya Kısa Bir Bakış" başlığıyla paylaşılan videoda cihazların kamerası ve ekranı oldukça net bir şekilde görülüyor. Videonun altına yapılan yorumlara bakıldığında ise kullanıcıların son derece heyecanlı olduğu anlaşılıyor.

Apple ile büyük bir rekabet içerisinde olan Google, Pixel 8 serisi ile birlikte piyasanın en iyi akıllı telefon üreticilerinden birisi olmayı hedefledi. Özellikle Pixel 8 Pro'nun bu konuda öne çıkması bekleniyor.

Cihazın üçlü kamera ünitesi, ultra geniş lensi, 5x yakınlaştırması, USB-C gibi özellikleri, kullanıcıların piyasadaki gelişmiş akıllı telefon arayışını karşılar nitelikte. Ayrıca bataryası ve işlemcisinin de dikkat çektiğini söylemek mümkün.

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