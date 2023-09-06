Pixel 8 Serisinin Tasarımı Belli Oldu: 3D Render Görüntüleri Paylaşıldı!

Google kısa bir süre önce yeni başlattığı Pixel Simulator web sitesine Pixel 8 Pro'nun resmi 3D görüntülerini ekledi. Bu görseller telefonun tasarımını ve SIM kart tepsisi, vücut sıcaklığı sensörü ve Pixel 8 Pro için renk seçenekleri de dâhil olmak üzere çeşitli bileşenlerini doğruluyor.

Bilindiği üzere Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun 4 Ekim'de dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Pixel 8 Pro'nun şu anda kaldırılmış olan Pixel Simulator sayfası, ortaya çıkmasıyla serinin üç renkte geleceğini ortaya koydu. Bunlar Licorice, Porcelain ve Sky olarak belirtilmiş durumda.

Google Pixel 8 Serisi Tasarımı ve Renkleri

Daha önce sızdırılan görsellerde görüldüğü gibi Pixel 8 Pro, ortalanmış delikli düz bir ekrana ve arka panelinde üçlü kamera ünitesi, LED flaş, mikrofon ve vücut sıcaklığı sensörünü barındıran yükseltilmiş bir kamera çubuğuna sahip.

Üçlü kamera ünitesi bir ana kamera, bir ultra geniş lens ve 5x yakınlaştırmayı destekleyen bir telefoto kameradan oluşuyor. Telefonun alt tarafında bir hoparlör, bir mikrofon ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Üst kısımda ise bir mikrofon ve başka bir hoparlör bulunuyor. Telefon ayrıca NFC bağlantısını destekliyor ve sol kenarda bir SIM kart yuvası ile geliyor.

Peki sizin Pixel 8 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.