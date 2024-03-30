Google'ın Yeni Akıllı Saati Pixel Watch 3 Beklentilerin Altında Kalabilir!

Google şu anda söylentilere göre Pixel Watch 3 akıllı saati de dâhil olmak üzere yeni Pixel cihazları üzerinde çalışıyor. Giyilebilir cihazla ilgili bazı sızıntılar olsa da hâlâ Pixel Watch 3'e dair oldukça az şey biliyoruz ancak yakın zamanda alınan bir sertifika Pixel Watch 3 ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan pil boyutunu ortaya çıkardı.

Pixel Watch 3, Dekra ve Safety Korea'nın düzenleyici dosyalarında G1QME model numarasıyla yer aldı. Doğrulanmamış olsa da bu model numarasının Pixel Watch 3'e ait olduğu söyleniyor.

Pixel Watch 3, Selefiyle Aynı Pile Sahip Olabilir

Bu dosyalara göre Pixel Watch 3'ün 307mAh pile sahip olması bekleniyor. Bu, Pixel Watch 2 'de bulunan 304mAh bataryadan sadece 3mAh'lik bir artış ve birinci nesil modelin 294mAh'lik piline de oldukça yakın. Bu da pil ömrü bakımından yeni modelin ciddi bir farklılık gösteremeyeceğini ortaya koyuyor.

Daha önce ortaya çıkan söylentilerden biri, Pixel Watch 3'ün önceki modellerin nispeten küçük boyutlarıyla ilgili yaygın bir şikayeti ele alarak iki boyut seçeneği sunabileceğini öne sürüyor. Google, önceki boyutları çok kompakt bulan kullanıcılara hitap etmek için mevcut 41 mm'lik seçeneklerin yanı sıra Pixel Watch 3 ile daha büyük bir 45 mm'lik varyant sunacak olabilir.

Ayrıca Pixel Watch 3'ün Qualcomm'un Snapdragon W5 Plus Gen 1 işlemcisi tarafından destekleneceği yönünde spekülasyonlar var. Bu da pil boyutu aynı kalsa bile yeni işlemci sayesinde öncekilere kıyasla performans ve pil verimliliği artışının yaşanma ihtimalini gözler önüne seriyor. Wear OS optimizasyonu ile birlikte bu, daha hızlı bir kullanıcı deneyimi ve rakipleriyle şarj kıyasında daha uzun kullanım ömrü anlamına gelebilir.

Pixel Watch 3 ile ilgili ayrıntılar hâlâ ortaya çıkmaya devam ediyor ve daha fazla bilgi edindikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Peki sizin Pixel Watch 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.