Pixel Watch'lara Yeni ve Çarpıcı Bir Özellik Geldi: Titreşimle Saati Öğrenmek Artık Mümkün!

Günümüzde rakiplerine kıyasla büyük oranda tercih edilmiyor olsa da kendine has özellikleriyle dikkat çeken Pixel Watch, Nisan güncellemesi ile her iki nesil sürümüne de yeni ve çarpıcı bir "Titreşimli Saat" özelliği getiriyor.

Bu yeni özellik, saatten bir dizi dokunsal titreşim almak için saat kadranınıza iki parmağınızla dokunmanızı sağlıyor. Tek bir dokunuş saati gösterirken, dakikalar için iki kez dokunabilirsiniz. Özelliği etkinleştirmek için sistem ayarları > titreşim > titreşimli saat bölümüne gidebilirsiniz.

Pixel Watch Titreşimle Saat Nasıl Öğrenilir?

Kullanıcıların kullanımına sunulan İki "titreşim tipi örneği" bulunuyor. Bunlar:

Rakamlar: Saatiniz 10 için uzun bir titreşim ve 1 için kısa bir titreşim verir.

Terse: Geçerli saati en yakın çeyrek saate yuvarlar. Saatiniz her 15 dakikalık artış için kısa bir titreşim verir.

Titreşim hızı seçenekleri ise çok yavaş, yavaş, orta (varsayılan), hızlı ve çok hızlı olarak belirlenmiş durumda.

Şaşırtıcı bir şekilde bu özellik yalnızca son Pixel Watch sürümüne değil birinci nesil sürüme de geliyor. Üstelik çok daha şaşırtıcı olan ise kullanıcı geri bildirimlerine göre dokunsal performans Pixel Watch 2 ile yarışır cinsten.

Peki siz Pixel Watch'lara gelen bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.