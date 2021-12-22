2021'de Türk Telekom Play Store'da En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu

Türk Telekom, Play Store'da en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Peki, bu yıl en fazla hangi video oyunları satın alındı? Listenin ilk sırasında Resident Evil serisinin başarılı yapımı yer alıyor.

Bu Yıl Türk Telekom Play Store'da En Çok Satan Oyunlar Nelerdi?

Resident Evil Village eFootball PES 2021 God of War (PC) FIFA 21 Deathloop Assassin’s Creed Valhalla Back 4 Blood NBA 2K21 / NBA 2K22 World War Z: Aftermath Mount & Blade II: Bannerlord

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore,Türkiye'deki oyuncuların bu yıl en çok ilgi gösterdiği oyunları açıkladı. PC, MAC ve konsol oyunlarının mobil ve ‘free 2 play’ paketlerinin satışa sunulduğu Playstore’da en çok aksiyon, spor ve FPS (First Person Shooter) kategorilerindeki oyunlar tercih edildi.

Play Store'da bu yıl en fazla satan oyun Resident Evil Village oldu. Capcom tarafından geliştirilen ve yayımlanan başarılı korku oyunu, 7 Mayıs 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Resident Evil serisinin sekizinci devam oyunu olan Resident Evil Village, korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

İkinci sırada eFootball PES 2021 yer alırken üçüncü sırada ise God of War'un PC sürümü konumlandı. Santa Monico Studio tarafından geliştirilen God of War'un bilgisayar sürümü 14 Ocak 2022 tarihinde piyasaya sürülecek.

Paylaşılan listenin dördüncü sırasında popüler futbol oyunu FIFA 21 yer alırken beşinci sırada ise Arcane Studios tarafından geliştirilen Deathloop bulunuyor. Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Assassin’s Creed Valhalla, listenin altıncı sırasında yer aldı.

Yedinci sırada Left 4 Dead alternatifi Back 4 Blood isimli video oyunu konumlanırken sekizinci sırada ise NBA 2K21 ve NBA 2K22 isimli basketbol oyunları yer aldı. Basketbol oyunlarını World War Z: Aftermath takip etti. Son sırada ise Mount & Blade II: Bannerlord bulunuyor.

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