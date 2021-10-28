PlayStation 5 Apple Music Entegrasyonuna Kavuştu

Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre geçtiğimiz senenin sonlarına doğru satışa sunulan PlayStation 5, entegre Apple Music deneyimi sunan ilk oyun konsolu oldu. Peki PlayStation 5'te Apple Music kullanabilmek için neler yapmalısınız?

Sony PS5 Apple Music Entegrasyonuna Kavuştu

PlayStation Blog üzerinde yapılan duyuru, Apple Music entegrasyonunun bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu belirtiyor. Kullanıcılar bu işlevi etkinleştirebilmek için cihazlarına Apple Music uygulamasını indirebilir ve ardından hesaplarını bağlamak için talimatları takip edebilirler.

İsterseniz uygulama üzerinden, isterseniz de oyun sırasında kullanıma olanak sunan Apple Music, şimdiye dek ilk kez bir oyun konsolunda yer alıyor. Nitekim işlev bir adım daha ileriye taşınarak oynanan oyuna uygun öneriler dahi sunuluyor.

Sony PlayStation 5 Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Zen 2

AMD Zen 2 İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core

8 Core İşlemci Frekansı: 3.5 GHz

3.5 GHz Ekran Kartı: AMD RDNA 2

AMD RDNA 2 Grafik İşleme Gücü: 10.28 TFLOPs

10.28 TFLOPs İşlem Birimi: 36 CUs

36 CUs Grafik Frekansı: 2.23 GHz

2.23 GHz Toplam Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek Bant Genişliği: 448 GB / sn

448 GB / sn Bellek Tipi: GDDR6

GDDR6 Depolama Kapasitesi: 825 GB

825 GB Depolama Türü: SSD

SSD Ham Okuma Hızı: 5.5 GB / sn

5.5 GB / sn Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 8.0 GB / sn

Peki siz PlayStation 5 için kullanıma sunulan Apple Music hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Apple Music ve Spotify arasında hangisini tercih edersiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.