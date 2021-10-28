PlayStation 5 Apple Music Entegrasyonuna Kavuştu
Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation 5, entegre Apple Music deneyimi sunan ilk oyun konsolu oldu. Peki nasıl kullanabilirsiniz?
Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre geçtiğimiz senenin sonlarına doğru satışa sunulan PlayStation 5, entegre Apple Music deneyimi sunan ilk oyun konsolu oldu. Peki PlayStation 5'te Apple Music kullanabilmek için neler yapmalısınız?
Sony PS5 Apple Music Entegrasyonuna Kavuştu
PlayStation Blog üzerinde yapılan duyuru, Apple Music entegrasyonunun bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu belirtiyor. Kullanıcılar bu işlevi etkinleştirebilmek için cihazlarına Apple Music uygulamasını indirebilir ve ardından hesaplarını bağlamak için talimatları takip edebilirler.
İsterseniz uygulama üzerinden, isterseniz de oyun sırasında kullanıma olanak sunan Apple Music, şimdiye dek ilk kez bir oyun konsolunda yer alıyor. Nitekim işlev bir adım daha ileriye taşınarak oynanan oyuna uygun öneriler dahi sunuluyor.
Sony PlayStation 5 Özellikleri Neler?
- İşlemci: AMD Zen 2
- İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core
- İşlemci Frekansı: 3.5 GHz
- Ekran Kartı: AMD RDNA 2
- Grafik İşleme Gücü: 10.28 TFLOPs
- İşlem Birimi: 36 CUs
- Grafik Frekansı: 2.23 GHz
- Toplam Bellek: 16 GB RAM
- Birinci Bellek: 16 GB RAM
- Birinci Bellek Bant Genişliği: 448 GB / sn
- Bellek Tipi: GDDR6
- Depolama Kapasitesi: 825 GB
- Depolama Türü: SSD
- Ham Okuma Hızı: 5.5 GB / sn
- Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 8.0 GB / sn
Spotify vs. Apple Music (2020)
Bir dijital müzik platformu kullanmaya karar verdiniz ancak Spotify ve Apple Music gibi sektörün öncü isimlerini gördükten sonra kafa karışılıkğı mı yaşadınız? Dijital çağın tam olarak ortasında olduğumuz bugünlerde isteklerinizi karşılayabilecek bir dijital müzik platformu bulmak oldukça zor olabilir ancak Spotify vs.
Peki siz PlayStation 5 için kullanıma sunulan Apple Music hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Apple Music ve Spotify arasında hangisini tercih edersiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
YORUMLAR