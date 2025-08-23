PlayStation 5 Fiyatlarına Okkalı Bir Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Sony, ABD pazarında PlayStation 5 konsollarının fiyatlarını artıracağını açıkladı. Bu artış yakında geçerli olacak ve standart PS5 modeli 499,99 dolardan 549,99 dolara, dijital sürüm ise 449,99 dolardan 499,99 dolara yükselecek. Ayrıca PS5 Pro modeli de 699,99 dolardan 749,99 dolara çıkacak. Eski ve yeni fiyatların arasında büyük bir uçurum olduğu görülüyor. Bu da diğer pazarlar için durumun kritik bir hale geleceğini gösteriyor.

PlayStation 5 Fiyatlarına Neden Zam Geldi?

Sony'nin Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, fiyat artışının ardında ekonomik zorlukların ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların olduğunu belirtti. Buna benzer fiyat artışları, Nisan ayında Avrupa ve diğer bölgelerde de uygulanmıştı; Nintendo ise kısa süre önce benzer bir hamle yapmıştı.

Halihazırda stok sıkıntıları ve üretim maliyetlerindeki artışlar yüzünden pek çok donanımın fiyatında artışa gidildi. Oyuncular, PlayStation 6 gibi yeni nesil konsolların çok daha pahalı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğinden endişe etmeye başladı. Ancak Sony, bu konuda bir açıklama yapmadı.

Türkiye'de Fiyatlar Değişecek Mi? PS5 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Sony, Türkiye özelinde resmi bir fiyat artışı duyurmadı. Bu değişiklik şimdilik ABD pazarında geçerli olacak. Tabii ülkemizde döviz kurunun sürekli olarak dalgalanmasından ve ötürü fiyatların ilerleyen dönemlerde yükselme ihtimali yok değil.

ABD'deki fiyat artışının global tedarik zincirine ve maliyetlere yansıması biraz vakit alacaktır. O vakte kadar PS5 alma niyeti olan oyuncuların, keselerinin sağlığı için biraz daha hızlı davranması gerekebilir. PlayStation 5 satış fiyatlarında şuanki tablo şöyle: