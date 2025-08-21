Xbox'taki Efsane Oyun PS5'e Geliyor! Türkiye Fiyatı Açıklandı

GSC Game World tarafından geliştirilen STALKER 2: Heart of Chornobyl, 2024 yılının kasım ayında PC ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. Başarılı oyun çok yakında PlayStation 5'e (PS5) de gelecek. STALKER 2'nin PS5 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.

STALKER 2: Heart of Chornobyl Türkiye Fiyatı

Hayatta kalma ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden STALKER 2: Heart of Chornobyl'in standart, deluxe ve ultimate olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Playstation mağazasında ön siparişe açılan oyunun standart sürümü 2 bin 579 TL'ye satılıyor.

Deluxe sürüm için 3 bin 449 TL, ultimate sürüm için 4 bin 749 TL fiyat etiketi belirlendi. Deluxe sürümünde oyunun yanı sıra Deluxe Weapons & Suit Pack, bonus yan görev, sanat kitabı ve oyun müzikleri yer alıyor. Ultimate sürüm ise deluxe sürümündekilere ek olarak Ultimate Weapons & Suit Pack ve Season Pass içeriyor.

STALKER 2: Heart of Chornobyl PS5 Çıkış Tarihi

STALKER 2: Heart of Chornobyl, 20 Kasım 2025 tarihinde PlayStation 5'e gelecek. Etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun, geçtiğimiz yılın kasım ayında PC ve Xbox Series X/S için satışa sunulmuştu.

STALKER 2: Heart of Chornobyl PS5 Fragmanı

STALKER 2: Heart of Chornobyl Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, açık dünya hayatta kalma türünde bir oyundur. Atmosferi çok başarılı şekilde yansıtan oyun Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki "Yasak Bölge" olarak bilinen ortamda geçiyor.

Oyunda açlık, uyku ve radyasyon gibi faktörler büyük öneme sahip. Yapay zeka sistemi A-life 2.0 ise NPC davranışlarını daha gerçekçi hâle getiriyor. Ayrıca dinamik hava ve gece-gündüz döngüsü de mevcut. Tüm bunlar, deneyimi bambaşka bir seviyeye taşıyor.