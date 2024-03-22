PlayStation 5'e Yeni Özellikler Geliyor: Kullanıcı Arayüzünde Büyük Değişiklikler Olacak!

Ünlü bir YouTuber, paylaştığı son video ile gündeme geldi. Paylaşılan videoda PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler olacağını anlatıyor ve bunu videoda yer verdiği görüntülerle de gösteriyor.

PS5'in yeni kullanıcı arayüzünün geleceğine dair şu an için Sony tarafından herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Ancak Mystic isimli YouTuber, izleyicilerine bunu şimdiden göstermiş oldu.

PS5 Yeni Kullanıcı Arayüzü Nasıl Olacak?

Videoda görüldüğü üzere kullanıcı arayüzünde arka plan görüntüsünü değiştirme özelliği başta olmak üzere konsol depolama alanı, kumanda ve kulaklığın pil ömrünü gösteren bir alanın olması gibi pek çok farklılık keşfet sayfasında yer alacak.

Gelecek olan yeni widget alanları otomatik olarak o bölgelere yerleşecek bir kullanıcı kendisine göre ayarlama yapamayacak. Mystic, bu güncellemenin şu an beta sürümünde olduğunu ve ABD kullanıcıları tarafından şu an test edildiğini söylüyor.

Yakında tüm kullanıcılara geleceği düşünülen ve yakında da duyurusunun yapılacağı tahmin edilen bu yeni kullanıcı arayüzü birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandırdı.