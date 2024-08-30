PlayStation 5 Pro'nun Fiyatı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Muhtemel Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklattı

Dokuzuncu nesil konsol savaşları tüm hıızyla devam ediyor. Ancak bir yandan PlayStation 5 ve Xbox Series S/X arasındaki mücadele devam ederken diğer yandan da Sony ve Microsoft gibi üreticiler geleceğe yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sony'nin bir sonraki hedefi ise PS5 Pro.

Şirketin bir süredir PlayStation 5 Pro isimli daha güçlü bir PS5 sürümü üzerinde çalıştığı biliniyordu. Hatta kısa süre önce ortaya çıkan bir sızıntı, konsolun tasarımını gözler önüne sermişti. Şimdi ise yeni ortaya çıkan bilgiler, konsolun tam çıkış tarihini ve fiyatını gözler önüne serdi. İşte detaylar!

PlayStation 5 Pro, 6 Aralık'ta 599 Dolardan Satışa Çıkacak

Kısa süre önce sosyal medyada ortaya çıkan bir görsel Playstation 5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki sır perdesini kaldırdı. Buna göre Sony, yeni konsolunu 9 Eylül'de tanıtacak. Büyük bir lansmandan ziyade web sitesinde paylaşım yapacak olan şirket, PS5 Pro'yu 6 Aralık'ta satışa sunacak.

Bu tarihin GTA 6 ile yakın olacağını söylemek mümkün. Rockstar büyük ihtimalle optimizasyon sorunu yaşamamak için merakla beklenen oyununu ilk etapta sadece konsollara çıkaracak. Her ne kadar kesin olmasa da şirket 2018'de RDR 2 için de benzer bir politika izlemişti.

Ancak PS5 ve Xbox Series X bile PC ile kıyaslandığında yeterince güçlü değil. Bu nedenle konsol üreticilerinin güçlü bir alternatif sunması ve GTA 6'nın yükselişinden faydalanması oldukça normal. Bir diğer önemli sızıntı ise konsolun fiyatı.

Buna göre PlatStation 5 Pro tıpkı küçük kardeşi gibi iki farklı versiyon ile karşımıza çıkacak. Bunlar 599 dolar değerindeki disksiz versiyon ve 699 dolar değerindeki diskli versiyon. Yine de endişelenmeyin çünkü sıızntılar doğruysa disk sürücüsü her iki modelde de çıkarılıp takılabilecek.

Yani isteyen kullanıcı bugün disksiz versiyonunu alsa bile ilerde konsoluna Blu-Ray oynatıcı bağlayabilecek. Her iki konsol da 1 TB depolama alanı ile gelecek. Pek PS5 Pro, Türkiye'de ne kadar olacak? Düz bir hesapla 599$, 30 Ağustos kuru ile yaklaşık 20.500 TL yapıyor. Ancak Türkiye'de bazı vergi kalemleri söz konusu.

Vergi Kalemleri:

Gümrük Vergisi: %20 ÖTV: %50 (Gümrük Vergisi ile hesaplanan fiyata eklenir) KDV: %20 (ÖTV ile hesaplanan fiyata eklenir) Kültürel Katkı Payı: %1 (Gümrük Vergisi ile hesaplanan fiyata eklenir) Bandrol Ücreti: %10 (Gümrük Vergisi ile hesaplanan fiyata eklenir)

Söz konusu vergi kalemlerini ele alarak güncel bir fiyat hesaplaması yaptığımızda ise karşılaşacağımız tablo şu şekilde:

Aşama İşlem Tutar (TL) 1. Cihazın Türkiye'ye giriş fiyatı 599 USD × 34,07 (Kur) 20.405,93 2. Gümrük Vergisi (%20) 20.405,93 × 0,20 +4.081,19 Vergi sonrası fiyat 20.405,93 + 4.081,19 24.487,12 3. ÖTV (%50) 24.487,12 × 0,50 +12.243,56 Vergi sonrası fiyat 24.487,12 + 12.243,56 36.730,68 4. KDV (%20) 36.730,68 × 0,20 +7.346,14 Vergi sonrası fiyat 36.730,68 + 7.346,14 44.076,82 5. Kültürel Katkı Payı (%1) 24.487,12 × 0,01 +244,87 Vergi sonrası fiyat 44.076,82 + 244,87 44.321,69 6. Bandrol Ücreti (%10) 24.487,12 × 0,10 +2.448,71 Nihai Fiyat 44.321,69 + 2.448,71 46.770,40

Ne yazık ki vergiler eklendiğinde PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı 46.770 TL gibi oldukça yüksek bir fiyat olacak. Bu noktada ise çoğu kullanıcının yurt dışından dönen arkadaş ve akrabalardan ricacı olmak dışında bir şansı kalmatacak gibi.