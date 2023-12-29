PlayStation 5 Slim, Resmi Olarak Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatlar!

Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in yenilenen Slim sürümünü tanıttı ve pek çok ülkede satışa sundu. Slim sürümlerin Türkiye fiyatları ise belirsizdi ancak bugün resmî olarak Türkiye pazarına da girdi.

Normal şartlarda global ile hemen hemen yakın dönemde ülkemizde de resmî satışa giren PlayStation konsolları, son dönemde ülkemizdeki distrübitör değişikliği nedeniyle gecikmeye uğramıştı.

Ardından Bilkom'un garanti ve distrübitör hizmetlerini üstleneceğinin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni PlayStation 5 Slim konsolları için oyuncular beklemeye koyulmuştu.

PlayStation 5 Slim Türkiye Fiyatı 29.999 TL'den Başlıyor

Bir süredir ithalatçılar aracılığıyla ülkemizde 20 ila 22 bin TL civarında pazardaki yerini alan PS5 Slim dijital ve diskli versiyonlar, bugün Vatan üzerinden resmî Sony garantili olarak satışa sunuldu.

Vatan'da satışa sunulan resmî Sony garantili cihazlara baktığımızda, yurt dışında dijital sürüm daha ucuz olmasına rağmen ülkemizde diskli sürümün 29.999 TL'den, dijital sürümün 30.999 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz.

Elbette bu fiyatlar stok ve kur durumuna göre her an değişiklik gösterebilir, bu yüzden almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.