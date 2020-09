Yeni PlayStation 5 Sunumunda Gösterilen Oyunlar

Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyuru sonrasında bu hafta için bekleyişe koyulduğumuz yeni PlayStation 5 sunumu, dün itibarıyla gerçekleşti. Birçok yeni duyurunun yapıldığı sunumda, halihazırda geliştirilmekte olan oyunlar hakkında da yeni detaylar edindik. Bu detayları ve yeni PlayStation 5 sunumunda gösterilen oyunları haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni PlayStation 5 Sunumunda Hangi Oyunlar Gösterildi?

Yaklaşık kırk dakika süren sunum sırasında Deathloop, yeniden yapım Demon's Souls, Resident Evil Village, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales için yeni fragmanlar yayınlanmışken, bu oyunlara ek olarak Final Fantasy 16, yeni God of War, Hogwarts Legacy, Devil May Cry 5 Special Edition, yeni nesil konsol için PlayStation Plus Collection, çıkış tarihi ve fiyat duyuruları da yapıldı. Gelin hepsine bir göz atalım.

Final Fantasy 16 Duyuruldu

Square Enix ve Creative Business Unit III, yeni PlayStation 5 sunumunda Final Fantasy serisinin yeni oyununu duyurdular. PlayStation 5 ve PC için geliştirilmekte olan Final Fantasy 16, konsol kanadında kalıcı olarak yeni nesil konsola özel olacak.

Henüz oyun hakkında bir detay verilmiş değil ama yayınlanan duyuru fragmanında, Shiva, Titan, Phoenix, Chocobos, Morbols, Coeurls ve daha birçok tanıdık ismi görebiliyoruz.

İlk Marvel's Spider-Man: Miles Morales Oynanış Videosu

Eğer Marvel's Spider-Man: Miles Morales PlayStation 5 için duyurulduğundan dolayı üzülmüşseniz, artık sevinebilirsiniz. Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games, oyunun PlayStation 4 için de geleceğini müjdelediler.

Dahası ise Spider-Man: Miles Morales, standart sürüme ek olarak Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle çıkacak. Özel sürümün içeriğinde Marvel’s Spider-Man: Remastered bulunacak. Yenilenmiş sürüm, ana oyuna ve bütün indirilebilir içeriklerinin yanı sıra Işın İzleme, daha iyi ışıklandırma, sokaklarda daha fazla araç ve insan ve yeni kostümler sunacak.

Oyun Kuzey Amerika ve Japonya'da 12 Kasım 2020 tarihinde, Avrupa bölgesinde ise 19 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Eğer PlayStation 4 versiyonunu alırsanız, yeni nesil versiyonuna ek ücret ödemeksizin yükseltebileceksiniz.

Hogwarts Legacy Duyuruldu

İlk olarak Harry Potter kitaplarında geçen Hogwarts dünyasına gideceğimiz Hogwarts Legacy, Warner Bros. Interactive Entertainment ve geliştiriciler Avalanche Software ve Portkey Games tarafından duyuruldu. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X için duyurulan oyun, 2021 yılında satışa sunulacak.

Hikayeye göre büyücülük dünyasını yok olma tehdidi ile karşı karşıya bırakacak eski bir sırrın anahtarını taşıyan bir öğrenci karakteri yöneteceğiz. Eski bir büyüyü algılama ve üzerinde ustalaşmak gibi alışılmışın dışında bir yeteneğiniz olacak ve bu bağlamda da büyücülük dünyasının güvenliği için sırrı korumak veya daha kötü bir büyünün esiri olma arasındaki kararı verecek olan da siz olacaksınız.

Hem tanıdık hem de yeni mekanları keşfe çıkacağınız macerada, fantastik yaratıklar ile karşılaşacak, karakterinizi özelleştirip de iksirler üretecek, büyüler üzerinde ustalaşacak, yeteneklerinizi geliştirecek ve olmayı istediğiniz büyücüye dönüşeceksiniz.

İlk Call of Duty: Black Ops Cold War Oynanış Videosu

Activision ve geliştiriciler Raven Software ve Treyarch, Call of Duty: Black Ops Cold War ana senaryo görevlerinden Nowhere Left to Run için bir oynanış videosu yayınladılar. Trabzon Belediyesi Havalimanı'nda geçen görevde, beraberinizdeki Russell Adler ve Frank Woods ile şehre gelen CIA operatörü Alex Mason rolündeyiz. Videoda görünen Arash gibi havalimanına sızma amacındayız. Ne var ki kendi adamlarına karşı acımasızlığını gördükten sonra, peşine düşüyor ve onu indirmek için harekete geçiyoruz.

İkinci Resident Evil Village Fragmanı Yayınlandı

Resident Evil 7: Biohazard oyununun birkaç yıl sonrasında geçecek olan Resident Evil: Village oyununda Ethan Winters, eşi Mia ile yaşadıkları kabusları geçmişte bırakmaya çalışıyorlar. Ne var ki hayatlarında beyaz bir sayfa açmaya çalıştıkları sırada, Chris Redfield'ın dönüşü ile her şey yeniden bir kabus haline geliyor. Ethan kendisini bir kez daha kabusun ortasında buluyor ve uzak bir köyde kafasındaki soru işaretlerine cevapları aramaya başlıyor.

Yeni Deathloop için Bir Taşla İki Kuş Fragmanı Yayınlandı

Arkane Studios tarafından PC ve PlayStation 5 için geliştirilen ve Bethesda tarafından da yayınlanacak olan Deathloop, Colt "The Captain" ve Julianna "Jules" Blake isimli iki suikastçının amansız mücadelesine sahne olacak. Blackreef isimli bir adada geçecek olan oyunda adanın kendisini sürekli tekrar eden bir zamanda sıkıştığını görebiliyoruz. Suikastçılardan Colt bu döndüğü kırmak isterken, diğeri Julianna ise mevcut döngüyü korumaya çalışıyor.

Şimdilik tam bir çıkış tarihi bulunmayan oyun, 2021 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

Devil May Cry 5 Special Edition Yeni Nesle Geliyor

Devil May Cry 5 oyununu, oynanabilir haldeki Vergil karakterini, Turbo modunu, Legendary Dark Night zorluk seviyesini ve Işın İzleme teknolojisini içerecek olan Devil May Cry 5 Special Edition, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X için duyuruldu. Bu özel sürümde 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS / 120 FPS olmak üzere farklı modlar olacak.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları ise Vergil karakterini dijital mağazalar üzerinden ücretli olarak satın alabilecekler.

Yeni God of War PlayStation 5 için Duyuruldu

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020

Sony Interactive Entertainment ve Santa Monica Studio, PlayStation 5 için geliştirilmekte olan yeni God of War oyununu duyurdular. Hakkında henüz bir detay verilmemekle birlikte 2021 yılında satışa sunulacağı söyleniyor.

Horizon Forbidden West ve Sackboy: A Big Adventure, PlayStation 4 için de Geliyor

İlk olarak Haziran ayındaki PlayStation 5 sunumunda duyurulan ve sadece yeni nesil konsol için geliştirilmekte olan Horizon Forbidden West ve Sackboy: A Big Adventure oyunlarının PlayStation 4 için de satışa sunulacakları müjdelendi.

Horizon: Forbidden West 2021 yılında çıkışını gerçekleştirecekken, Sackboy: A Big Adventure Avrupa çıkış tarihi 19 Kasım 2020 olarak belirlenmiş.

Yeniden Yapım Demon's Souls için Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Sony Interactive Entertainment, SIE Japan Studio ve Bluepoint Games, yeniden yapım Demon's Souls için ilk oynanış fragmanını yayınladılar. Japonya ve Kuzey Amerika bölgesinde 12 Kasım 2020 ve Avrupa bölgesinde de 19 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Five Nights at Freddy's: Security Breach Duyuruldu

Steel Wool Studios ve ScottGames, yeni Five Nights at Freddy's: Security Breach oyununu duyurdular. PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyun, konsol tarafında üç aylığına PlayStation konsollarına özel olacak.

Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex adı verilen aile eğlence merkezinde geçecek olan Five Nights at Freddy's: Security Breach ile Freddy ve arkadaşları da geri dönüş yapacaklar. Şimdilik hakkında pek fazla bir detayın verilmediği oyunda, görünüşe göre Gregory isimli bir çocuğu yöneteceğiz.

Yeni Oddworld: Soulstorm Fragmanı Yayınlandı

PC (Epic Games Store) PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen Oddworld: Soulstorm, bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Bir kez daha Abe rolünde olacağımız hikayeye göre, kardeş mudokon'ları köle işgücü olmaktan kurtarmaya çalışacağız.

Silah üretim ve özelleştirme sisteminin bulunacağı oyunda, her ne kada çizgisel bir oynanış sunulacak olsa da yeni bölümlere ve mekanlara ulaşabileceğiniz büyük bir tren alanı bulunacak.

Fortnite PlayStation 5 için de Çıkacak

Son dönemin popüler oyunlarından olan Fortnite, PlayStation 5 için de satışa sunulacak. Yayınlanan fragmana bakılırsa, yeni nesil konsolun çıkışı ile oyuncular ile buluşacak.

PlayStation 5 için PlayStation Plus Collection Duyuruldu

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonesi olan PlayStation 5 sahipleri için PlayStation 4 oyunlarından oluşacak PlayStation Plus Collection duyurusunu yaptı. Konsolun çıkışı ile hazır olacak ve ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceğiniz koleksiyonun içeriğindeki oyunlar ise şöyle:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

Monster Hunter: World

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

Until Dawn

PlayStation 5 Çıkış Tarihleri, Fiyatları ve Çıkış Oyunları Açıklandı

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan duyuruya göre, PlayStation 5 iki safhada satışa sunulacak. 12 Aralık 2020 tarihinde Birleşik Devletler, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ülkelerinde, 19 Kasım 2020 tarihinde de Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika, Asya ve Güney Afrika bölgeleri takip edecek.

Konsolun diskli sürümü $499.99 / €499,99 / £449.99 / ¥49,980 iken disksiz sürümü ise $399.99 / €399,99 / £359.99 / ¥39,980 olacak.

PlayStation 5 içerisinde Astro's Playroom yüklü gelecek. Diğer çıkış oyunları ise Demon's Souls, Destruction AllStars, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition ve Sackboy: A Big Adventure. Bu oyunlardan Sackboy: A Big Adventure hariç diğerlerinin $69.99 / €79.99 olacağı dikkat çekiyor. Sackboy: A Big Adventure için belirlenmiş olan fiyat ise $59.99 / €69.99.

Konsolun çıkışı ile mevcut olacak aksesuarlar ise DualSense kablosuz kontrol kolu, PULSE 3D kablosuz kulaklık, HD Camera, uzaktan kumanda ve DualSense şarj istasyonu olacak.