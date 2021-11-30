19 Yaşındaki Genç, PlayStation 5 Satmaya Çalışırken Vuruldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kişi, PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolunu satmaya çalışırken vuruldu. 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırılırken şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Korkunç olaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

PlayStation 5 Alışverişi Yaralanma ile Sonuçlandı

Teksas eyaletinin Harris County ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki genç, yeni nesil oyun konsolu PS5'i satmak için internet üzerinden ilan verdi. İlanı gören bir kişi, genç ile iletişime geçti. İki taraf pazar günü saat 13.30'da bir sokakta buluşmak için anlaştı.

İki taraf anlaştıkları adrese geldi fakat sözde alıcının amacı çok farklıydı. Şüpheli, belindeki tabancayı çıkardı ve konsolu zorla almaya çalıştı. Saldırgan, konsolu vermek istemeyen gence ateş etti ve PS5'i çalmadan olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar güvenlik güçlerini ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra hastaneye kaldırılan mağdurun hayati tehlikesinin olmadığı ve şu anda sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı. Güvenlik güçleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PS5'i piyasaya sürmüştü fakat dünyanın her yerinden çok sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.

Yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tedarikte yaşanmaya devam eden sorunlar dolayısıyla dünya genelinde hala birçok oyuncu PS5'e erişmekte sıkıntı yaşıyor.

En Çok Satan Oyun Konsolu Hangi Konsol Oldu?

Analist firması NPD Group'da görevli Paspas Piscatella tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan bilgilere göre PS5, dolar bazında 2021 yılının eylül ayında Nintendo Switch'i geçerek en fazla satan konsol oldu. Böylelikle Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, Switch'in 33 aylık liderliğini sona erdirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan konsol 2018 yılında PlayStation 4'tü fakat Nintendo Switch, büyük bir başarı elde ederek liderliği PS4'ün elinden almıştı ve bunu uzun yıllar boyunca devam ettirmişti.

Video oyunu donanımının satışlarında eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 oranında bir artış yaşandı. Oyun donanımı Eylül 2020'de 276 milyon dolar civarındayken Eylül 2021'de bu miktar, 412 milyon dolar olarak açıklandı.