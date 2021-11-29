Steam En Çok Satan Oyunlar: Farming Simulator 22, BF 2042'yi Geçti!

Steam en çok satan oyunlar belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz hafta en fazla satan oyunlar listesinde Farming Simulator 22, Battlefield 2042 isimli yapımı geçti. Listeye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Steam En Çok Satan Oyunlar Listesi

Farming Simulator 22 Battlefield 2042 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit Forza Horizon 5 Horizon Zero Dawn Complete Edition FIFA 22 Myth of Empires

SteamDB tarafından paylaşılan veriler ile birlikte geçtiğimiz haftanın en fazla satan oyunları belli oldu. Giants Software tarafından geliştirilen çiftçilik simülasyonu oyunu Farming Simulator 22, Battlefield 2042'yi geçerek büyük bir başarı elde etti.

Farming Simulator 22, Battlefield 2042'yi satışların yanı sıra aktif oyuncu sayısında da geçti. 19 Kasım tarihinde piyasaya sürülen BF 2042, 24 saatte 52 bin 424 aktif oyuncu sayısına ulaşırken 22 Kasım tarihinde satışa sunulan simülasyon oyununun eş zamanlı oyuncu sayısı 24 saatte 94 bin 744'ü gördü.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, yalnızca birkaç gün içerisinde en kötü Steam yapımları arasına girmişti. Oyuncular tarafından tepkilerin odağı haline gelen yeni Battlefield oyunu çıktığı günden itibaren çeşitli hatalara ev sahipliği yaptı.

Kötü bir optimizasyona sahip olan BF 2042, bazı özelliklerden yoksun olarak çıktı. Geliştirici ekip, oyun için bir yama yayımladı fakat hataların çoğu devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu hayal kırılıklığına uğratan Battlefield 2042'nin inceleme puanları da çok düşük durumda. Öyle ki oyunun PC sürümünün metascore'u 71 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz haftanın en fazla satan oyunları listesinin üçüncü sırasında Cyberpunk 2077 yer aldı. Açık dünya temasına sahip olan rol yapma oyununun satışları özellikle son zamanlarda önemli ölçüde arttı. Oyunun Steam'deki inceleme notları ise "Çoğunlukla Olumlu" oldu.

Dördüncü sırada Red Dead Redemption 2 yer alırken beşinci sırada ise Valve Index VR Kit konumlandı. Valve Index VR Kit'İ Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn Complete Edition, FIFA 22 ve Myth of Empires takip etti.

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