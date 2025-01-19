Sony PlayStation 6 İçin Kolları Sıvadı: İşlemci Tamam, Sıra Testlerde!

Oyun dünyasının bir hayli hareketli geçirdiği 2024 yılının ardından gözler büyük markaların piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil oyun konsollarına çevrildi. İlk olarak Nintendo geçtiğimiz günlerde yeni Switch 2 modelini duyururken, Sony ise PlayStation 6 için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı.

Aktarılanlara göre yeni oyun konsolunun işlemcisi için AMD ile anlaşıldı. Çip devinin şimdiden yeni yonga setinin tasarım aşamalarını tamamladığı bildiriliyor.

Yeni PlayStation 6 İşlemcisi Yakında Test Edilecek

Sektörel kaynaklardan gelen son bilgilere göre, merakla beklenen PlayStation 6'nın işlemci çalışmalarında büyük bir mesafe katedildi. Sony ve AMD çalışması sonucu oyun konsolunun güç alacağı yonga setinin tasarımında sona gelindi.

RDNA 5 veya UDNA olarak bildiğimiz konsol mimarisi üzerine geliştirilecek yeni işlemcinin, yakında test üretimine geçeceği bildiriyor. Mevcut yonga seti, AMD ve Sony'nin, testlerde ortaya çıkacak üretim hattı ve üretim sürecinin verimliliğinden memnun olması halinde, gelecek sene seri üretime geçiş yapabilir.

Sony'nin yeni PlayStation 6 için diğer hazırlıklarını da sürece katacak olursak, yeni konsol için en erken tarihin 2027 olacağını söylebiliriz. Özellikle Sony'nin konsol modellerinin çıkış tarihleri arasında 7-8 yıllık bir sürenin olması da bu tahmine arka çıkıyor.

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