PlayStation Cephesinde Yeni Bir İndirim Kampanyası Başladı

Bugün PlayStation Türkiye yeni bir indirim kampanyasının duyurusunu yaptı. Eğer PlayStation 4, PlayStation VR, Duashock 4 veya kutulu oyun almak istiyorsanız, uygun bir fırsat olabilir.

24 Aralık 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan, bütün teknoloji marketleri vasıtasıyla yararlanabilirsiniz.

Kampanyanın detaylarına bakacak olursak, 1 TB PlayStation 4 Pro konsolunun fiyatı 3.699 TL'den 2.999 TL'ye, içeriğinde Grand Theft Auto V Premium Edition, Days Gone, God of War ve Fortnite oyun içi kredinin bulunduğu PlayStation 4 500 GB Mega Paket de 2.699 TL'den 2.399 TL gibi bir seviyeye iniyor ve PlayStation VR, PlayStation Kamera ve PlayStation VR Worlds oyunundan oluşan PlayStation VR Paketi de 2.699 TL yerine 2.069 TL oluyor.

Eğer yeni bir Dualshock 4 almayı düşünüyorsanız, kampanya süresince siyah ve kırmzı renkli kolların fiyatlarının 499 TL'den 399 TL'ye ve Titanyum Mavisi ve Rose Gold renk seçeneklerinin de 549 TL yerine 429 TL olacağını söyleyelim.

Son olarak PlayStation 4 konsoluna özel dört oyunda da bir indirim söz konusu. God of War 239 TL'den 99 TL'ye, Marvel's Spider-Man 329 TL'den 189 TL'ye, Days Gone 449 TL'den 199 TL'ye ve Death Stranding de 449 TL'den 299 TL'ye indirilmiş durumda.

Bu arada, PlayStation Store üzerinde halen devam etmekte olan Ocak İndirimleri'ni hatırlatmadan geçmeyelim.