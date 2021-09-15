PlayStation Eylül Güncellemesi Yenilikleri Neler?

PlayStation eylül güncellemesi, dün resmi PlayStation blogunda yapılan duyuruya göre bugün kullanıma sunuluyor. Bu güncellemenin aynı zamanda ikinci en büyük PS5 güncellemesi olduğu belirtildi.

PlayStation Eylül Güncellemesi Neler Sunuyor?

PS5'in ikinci en büyük güncellemesi, konsol deneyimine yönelik çeşitli geliştirmelerin yanı sıra yerleşik TV hoparlörleri için 3D ses desteği içeriyor. PlayStation 5, yayımlanan güncellemeyle birlikte oyuncuların PS5 ve PS4 oyunlarını, medya uygulamalarını doğrudan yüksek hızlı depolama alanından depolamasını ve oynamasını sağlayan M2 SSD depolama desteğine sahip oldu.

1. PS5 Arayüz Değişiklikleri

Kontrol Merkezi Özelleştirme: Oyuncular artık ekranın alt kısmında hangi kontrollerin gizleneceğini ya da gösterileceğini düzenleyebilecek.

Gelişmiş Game Base: Oyuncular artık Kontrol Merkezindeki Game Base üzerinden arkadaşlarına ve gruplara kolay bir şekilde mesaj yazabilir ve mesajları görüntüleyebilir. Oyuncular, Game Base'i tam ekranda görüntülerken hangi arkadaşlarının çevrim içi, meşgul veya çevrimdışı olduğunu görebilecek. Ayrıca aynı anda birden fazla arkadaşlık isteği kabul edilebilecek, reddedilebilecek veya iptal edilebilecek.

Oyun Kitaplığı ve Ana Ekran Güncellemeleri: Aynı oyunun hem PS4 hem de PS5 sürümleri varsa Oyun Kitaplığı'nın "Yüklü" sekmesinde ve ana ekranda ayrı olarak görünecek.

Ekran Okuyucu Kontrolleri: Oyuncular Ekran Okuyucu özelliğini duraklatabilecek ya da devam ettirebilecek. Bu işlem için PlayStation ve üçgen butonlarına basmak gerekiyor. Bunun yanı sıra tekrar okunma işlemi için PS ve R1 butonlarına basmak yeterli olacak.

2. Kullanıcı Deneyimi Değişiklikleri

PlayStation Now Çözünürlük Seçimi: PlayStation Now aboneleri, 720p veya 1080p çözünürlük arasında seçim yapabilecek.

Yeni Övgü Türü: Oyuncular, çevrimiçi bir maçın ardından "Lider" isimli yeni övgü türü ile rakibini tebrik edebilecek.

Otomatik Video Yakalama Özelliği: Oyuncular oyun esnasında zor bir başarı elde ettiğinde o anın video klibi otomatik olarak kaydedilecek. Video klipleri kolay bir şekilde paylaşılabilecek.

Kupalara Hızlı Erişim: Oyuncular Kontrol Merkezi aracılığıyla kupalara hızlı erişebilecek. Oyun başına beş kupa ile sınırlı olduğunu belirtelim.

3. Dahili TV Hoparlörleri için 3D Ses Desteği

PlayStation eylül güncellemesi ile birlikte yerleşik TV hoparlörleri için 3D ses deneyimi sunulacak. Ses menüsü üzerinden etkinleştirilebilecek özellik, standart iki kanallı TV hoparlör sesini üç boyutlu sese dönüştürerek oyun deneyimini iyileştirecek.

4. M2 SSD Depolama Desteği

Oyuncular, PS5 veya PS5 Digital Edition konsoluna M2 SSD ekleyerek depolama alanını genişletebilecek. "M2 SSD PlayStation 5'e (PS5) nasıl takılır?", "M2 SSD PS5'ten nasıl çıkarılır?" gibi soruların yanıtı için PlayStation destek sayfasına göz atabilirsiniz.