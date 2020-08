Yeni PlayStation Gizli Değerler kampanyası başladı. Ağırlıklı olarak bağımsız yapımcıların oyunları bulunuyor. Detaylar ise haberimizde.

Yıl boyunca PlayStation mağazasında çok çeşitli indirim kampanyaları oluyor. Bunların bir kısmı sezonluk ve PlayStation Plus aboneliğinin avantaj sağladığı indirimler olurken, geriye kalanlar ise Days of Play, belirli bir miktarın altındaki oyunları ve değişen oranları kapsayanlar gibi kampanyalar oluyor. Gizli Değerler ise bu kampanyaların bir yenisi oluyor.

PlayStation Gizli Değerler Kampanyası Neler Sunuyor?

Yeni başlayan kampanya, 10 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Buradan ulaşabileceğiniz sayfadaki seçeneklerin arasında, üç yüz doksana yakın oyun, yüz doksana yakın paket ve yüzden fazla eklenti ve HIVE: Altenum Wars için profil resmi paketi bulunuyor.

Genel olarak bakıldığında, The Forest, Stranded Deep, Hunt: Showdown, yeniden yapım MediEvil, Worms W.M.D, Concrete Genie, Assetto Corsa, BLACKSAD: Under the Skin, Generation Zero, FlatOut 4: Total Insanity, inFAMOUS First Light, Sniper Elite 3, Last Day of June, Outcast - Second Contact, SOMA, Layers of Fear, John Wick Hex, Observer ve Trine serisi, dikkat çekenlerin arasında yer alıyor.

Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, True Fear: Forsaken Souls - Part 1, Fury Unleashed, Never Alone, Trüberbrook, Phantom Doctrine, Help Will Come Tomorrow, Dissection, Raiden V: Director's Cut ve Numantia dahil birçok oyunda ekstradan indirim hakkınız da olacak.

Son olarak, seçili oyunların özel sürümlerine ek olarak The Shadow Warrior Collection, Overcooked! + Overcooked! 2 ve Mega Man 30th Anniversary Bundle gibi seçenekler bulmak da mümkün oluyor.