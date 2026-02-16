PlayStation'ın Yeni God of War'u Oyuncuları Kızdırdı: Alan Geri İade Ediyor

PlayStation'ın yeni oyunu God of War: Sons of Sparta, çıkışının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen eleştirilerin hedefi oldu. Bildiğiniz üzere Mega Cat Studios ve Santa Monica Studio tarafından geliştirilen oyun, modern God of War serisinden uzaklaşarak oyunculara iki boyutlu bir macera sunuyor. Oyuncuları kızdıran ise bu radikal değişim değil, PlayStation'ın kafar karışıklığı yaratan pazarlama stratejisi oldu.

God of War Sons of Sparta, Oyuncularda Kafa Karışıklığı Yarattı

PlayStation'un 12 Şubat'ta ki State of Play etkinliğinde duyurulan ve aynı gün satışa çıkan God of War Sons of Sparta, oyuncuları kızdırdı. Basit ama eğlenceli bir deneyim sunması planlanan ve ülkemizde 1299 TL'ye satılan oyunla ilgili problem ise ne kalitesi ne de iki boyutlu grafikleri. Oyuncular, Sons of Sparta'nın mağaza sayfasındaki detaylara sinirli ve Sony'nin kendilerini kandırdığını iddia ediyor.

God of War: Sons of Sparta'nın yayınlanan tüm kapak görsellerinde Kratos ve kardeşi Deimos yer alıyor. Kratos'un çocukluğunda geçen oyun, onun "savaş tanrısı" olmadan önceki hayatını konu alıyor. Ayrıca oyunun sayfasında oyuncu sayısı 1-2 kişi olarak belirtiliyor ve oyunun açıklamasında "kardeşi Deimos ile birlikte aldığı zorlu Sparta eğitimi yıllarını deneyimleyin" ifadesi yer alıyor. Tüm bunlar, oyuncularda oyunun iki kişilik olduğu algısı yaratıyor.

Ancak Santa Monica'nın yaptığı açıklamaya göre bu, tamamını arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun değil. Oyunun "co-op" olarak da bilinen iki oyunculu modu yalnızca ana hikaye tamamlandıktan sonra kilidi açılan bir bölümden oluşuyor. Ne yazık ki sondaki bu sürpriz bölümün neden olduğu değişiklikler, insanların bu oyunu iki kişilik olduğunu düşünerek almalarına ve sonrasında hayal kırıklığına uğramalarına neden oldu.

Çoğu oyuncu, oyunu özellikle co-op özelliği nedeniyle satın aldıklarını ve bu nedenle geri ödeme talep ettiklerini belirtiyor. Eğer siz de bu oyunculardan biriyseniz ve oyunu iki saatten fazla oynamadıysanız God of War Sons of Sparta'yı iade edebilirsiniz. Ancak God of War'un hikayesine ve evrenine ilgi duyuyor ve tek kişilik oyunları seviyorsanız hala bu deneyime şans verebilirsiniz. Ayrıca en iyi iki kişilik oyunlar listemize de göz atabilirsiniz.