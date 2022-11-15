PlayStation Plus Black Friday'de Büyük İndirim Yapacak: Tarih Açıklandı!

Kasım ayında birçok marka ve şirket satışlarında Black Friday indirimi gerçekleştiriyor. PlayStation Plus için merakla beklenen indirimin ne zaman başlayacağı da resmi olarak açıklandı. Mevcut üyelik fiyatına %25 indirim uygulayarak özel promosyon sunulması 18 Kasım'da gerçekleşecek. Bu fırsattan sadece PS Plus aboneleri yararlanabilecek.

Black Friday İndirimi 18 Kasım'da!

Platformun mağazasında yer alan yeni oyunlar için kampanya geçerli olmayacak. Mevcutta PS Store üzerinde %65'e varan indirim fırsatı sunuluyor. ''Kasım Tasarrufları'' olarak yararlanılan indirim 18 Kasım'a kadar devam edecek. Hemen bitiminde ise Black Friday indirimleri başlayacak.

Sony'nin abonelik servisinde bulunan üç plan için de %25 indirimli satın alım gerçekleştirilebilecek. Şu an çevrimiçi çok oyunculu özellik sunan ve indirimin yer aldığı Essential, 12 ay için 240 TL'den, 1 ay için 40 TL'den ve 3 ay için 100 TL'den oyunculara sunuluyor.

Oyun kataloğu sürekli genişleyen Extra planda 12 ay için 400 TL civarı bir ödeme yapılırken, Deluxe üyelikte 12 ay için 460 TL gibi bir fiyat belirleniyor. Black Friday Kasım ayı indirimleri ile birlikte bu tutarlar %25 oranında azalacak.