12 Aylık PlayStation Plus Extra ve Deluxe Aboneliğinde Dev İndirim!

Yüzlerce oyunun yer aldığı kütüphanenin yanı sıra birçok avantaj sunan PlayStation Plus Extra ve Deluxe için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Bu doğrultuda iki abonelik paketinin 12 aylık fiyatı indirime girdi.

PlayStation Plus Extra ve Deluxe Aboneliklerinin Fiyatı Düştü

PlayStation Plus Extra aboneliğinin 12 aylık seçeneği yüzde 25 oranında indirime girdi. Böylece 2 bin 340 TL yerine yalnızca 1.755 TL ödeyerek 12 aylık Extra aboneliği alabilirsiniz. Bu abonelik ile oyun kataloğu, Ubisoft+ klasikleri, aylık oyunlar, bulut depolama alanı, özel indirimler gibi çeşitli avantajlar elde edebilirsiniz.

PlayStation Deluxe aboneliğinin 12 aylık seçeneğ ise yüzde 35 indirime girdi. 2 bin 740 TL yerine 1.781 TL ödeyerek 12 aylık Deluxe aboneliğine sahip olabilirsiniz. Tüm temel PlayStation Plus özelliklerinin yanı sıra oyun kataloğu, oyun deneme sürümleri, klasikler kataloğu ve paylaşımlı oyun dahil çeşitli avantajlara ulaşabilirsiniz.

PlayStation Plus Extra ve Premium İçin Şubat'ta Eklenecek Oyunlar

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (PS5)

(PS5) Tin Hearts (PS4, PS5)

(PS4, PS5) SaGa Frontier Remastered (PS4)

(PS4) Somerville (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Mordhau (PS4, PS5)

(PS4, PS5) TopSpin 2K25 (PS4, PS5)

Bunlara ek olarak PlayStation Plus Premium aboneleri için Patapon 3 ve Dropship: United Peace Force da sunulacak.