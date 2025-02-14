PlayStation Store'da %95'e Varan İndirim! Ucuz GTA 5, RDR 2 ve Dahası

Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. "İndirimler Gezegeni" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 95'e varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition ve daha pek çok yapım bulunuyor.

27 Şubat 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamıda Grand Theft Auto V yüzde 67 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 2 bin 499 TL'den 824 TL'ye düştü. Yüzde 70 oranında indirime giren Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ise 680 TL'den 204 TL'ye düştü.

Yüzde 75 oranında indirime giren Kingdom Come: Deliverance Royal Edition 1.399 TL'den 349,75 TL'ye düştü. Yüzde 95 oranında indirime giren Battlefield V ise 279 TL'den 13,95 TL'ye düştü. NBA 2K25 yüzde 70 indirim ile birlikte 2.900 TL yerine 870 TL'ye satılmaya başlandı.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı GTA 5 2.499 TL 824 TL %67 Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 680 TL 204 TL %70 Kingdom Come: Deliverance Royal Edition 1.399 TL 349,75 TL %75 Battlefield V 279 13,95 TL %95 Need for Speed Heat 3.499 TL 349,90 TL %90 Mafia II: Definitive Edition 1.599 TL 399,75 TL %75 NBA 2K25 2.900 TL 870 TL %70 Call of Duty: WWII - Gold Edition 254 TL 83,82 TL %67 Call of Duty: Ghosts Gold Edition 2.499 TL 824,67 TL %67 Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition 2.499 TL 824,67 TL %67 Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL %75 Dead by Daylight 1.049 TL 419,60 TL %60 Wolfenstein II: The New Colossus 229 TL 34,35 TL %85 Resident Evil Village Gold Edition 1.749 TL 699,60 TL %60 Need for Speed Payback 1.599 TL 239,85 TL %85 Rayman Legends 699 TL 139,80 TL %80 Borderlands Legendary Collection 2.299 TL 459,80 TL %80 STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition 3.600 TL 1.260 TL %65 Titanfall 2 879 TL 131,85 TL %85 DOOM Eternal 469,99 TL 117,49 TL %75

PlayStation Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.