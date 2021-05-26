PlayStation Plus Haziran 2021 Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları, dün yaşanan sızıntının ardından resmi olarak duyuruldular. Peki sızıntı doğru çıktı mı? Önümüzdeki ay aktif aboneler hangi oyunları kütüphanelerine ekleyebilecekler? PlayStation Plus Haziran 2021 oyunlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

PlayStation Plus Haziran 2021 Oyunları

Bildiğiniz gibi dün, İspanyol internet sitesi Areajugones tarafından yeni PlayStation Plus oyunlarının Star Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve Operation: Tango olarak rapor etmişti. Bu sitenin, servisten bu ay için verilecek olan oyunları doğru bir şekilde rapor etmesi, elbette dikkatleri çekmişti. Nitekim önümüzdeki ay verilecek olan oyunları da isabetli bir şekilde sızdırmış oldular.

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan duyuru ile yukarıda bahsi geçen oyunlar, resmiyet kazandılar. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla PlayStation Plus abonesi PlayStation 4 kullanıcıları Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve Star Wars: Squadrons, PlayStation 5 kullanıcıları ise ek olarak Operation: Tango oyununu da ek bir ücret olmaksızın indirebilecekler. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına bakalım.

Star Wars: Squadrons (PlayStation 4)

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PlayStation 4)

Yakuza ve Judgement geliştiricisi olan Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilmiş olan Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, ana oyunun yenilenmiş versiyonu oluyor. Hem serinin hayranları hem de yeni tanışanlar için içerik anlamında bir hayli zengin olan yenilenmiş versiyonda, revizyondan geçirilmiş görseller ve yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü sıralamalı karşılaşmalar, turnuvalar, ligler gibi tamamıyla yeni çevrimiçi modlar deneyebilecekler. Bu oyunun iki ay boyunca serviste kalacağını söyleyelim.

Operation: Tango (PlayStation 5)

Kooperatif bir casusluk macerası sunan Operation: Tango oyununda, bir arkadaşınız ile ekip olacaksınız. Yakın bir gelecekteki yüksek teknolojili dünyada, çevrimiçi olarak birbirinden tehlikeli görevleri yerine getireceksiniz.

Bilgisayar Korsanı veya Ajan sınıfından seçeceğiniz karakterinizin farklı yetenekleri olacak ve bu yetenekler ile asimetrik meydan okumaların da üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Takım çalışmasının önemli ve iletişimin de kilit rol oynayacağı Operation: Tango oyununda, her iki oyuncunun da mikrofonunun olması gerekecek.