Aylık Ücretsiz Oyunlar Sunan PS Plus Aboneliklerinde İndirim Başladı

Sony, yeni PlayStation Plus aboneliği alacaklara özel olarak kampanya düzenliyor. Şirket, tüm PlayStation Plus aboneliklerinin 1 yıllık versiyonlarında indirime gitti. İndirim oranı ise abonelik planına göre değişiklik gösteriyor. En yüksek oran ise Deluxe planı için uygulanıyor.

PS Plus'ın İndirimli Fiyatları Ne Kadar?

PS Plus Deluxe (12 Ay): 3.725,20 TL (Yüzde 33 indirim)

3.725,20 TL (Yüzde 33 indirim) PS Plus Extra (12 Ay): 3.607,50 TL (Yüzde 25 indirim)

3.607,50 TL (Yüzde 25 indirim) PS Plus Essential (12 Ay): 2.312 TL (Yüzde 20 indirim)

Kampanya kapsamında en yüksek indirim oranı Deluxe pakette uygulandı. Normalde 5 bin 560 TL değerindeki 12 yıllık Deluxe aboneliğinin fiyatı yüzde 33 oranındaki indirimle birlikte 3 bin 725 TL'ye geriledi. Extra planı ise şu an 4 bin 810 TL yerine yüzde 25 indirimle 3 bin 607 TL'ye alabiliyorsunuz. Temel plan olan Essential için belirlenen indirim oranı ise yüzde 20 ile sınırlı kaldı. Bu indirimle beraber fiyatı 2 bin 890 TL'den 2 bin 312 TL'ye düşüyor.

PS Plus Aboneliklerindeki İndirim Kalıcı mı?

Sony tarafından başlatılan bu yıllık abonelik indirimi, ne yazık ki kalıcı bir fiyat güncellemesi değil. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin elini biraz çabuk tutması gerekiyor. Öyle ki indirimli fiyatlar sadece 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. Bu süre sona erdiğinde ise planlar eski fiyatlarına dönecek.

PlayStation Plus Planlarının Avantajları Neler?

PlayStation Plus üyelik sistemi, oyunculara farklı içerik ve avantajlar sunan üç ayrı plandan oluşuyor. Her plan, farklı avantajları beraberinde getiriyor. Bunların her birini aşağıda avantajlarıyla birlikte görebilirsiniz.

Avantaj PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Deluxe Aylık oyunlara erişim Var Var Var Çevrim içi çok oyunculu erişim Var Var Var Özel indirimler Var Var Var Özel paketler Var Var Var Bulut depolama alanı Var Var Var Paylaşımlı oyun Var Var Var Oyun kataloğu Yok Var Var Ubisoft+ Classics Yok Var Var Klasikler kataloğu Yok Yok Var Oyun deneme sürümleri Yok Yok Var

Editörün Yorumu

Yıllık abonelikler, aylık ödeme planlarına kıyasla uzun vadede daha avantajlı olabiliyor. Eğer PS Plus aboneliklerinin sunduğu avantajlardan faydalanmak istiyor ancak birden 5 bin TL'ye varan ödemeler yapmak istemiyorsanız Sony'nin başlattığı bu kampanyanın iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Tabii, fırsatı değerlendirirken diğer ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmanızı öneririm.