Sony, PlayStation'da Ödeme Yapmayı Tek Dokunuşa İndirebilir

Sony, PlayStation kontrolcüsüyle telefondan bilgi aktarılmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Patent başvurusu, telefonun kontrolcüye yaklaştırılmasıyla ödeme ve hesap bilgilerinin doğrudan konsola gönderilmesi fikrine dayanıyor. Kullanıma sunulursa PlayStation mağazasından oyun satın alırken kart bilgilerini kontrolcüyle tek tek yazmanıza gerek kalmayabilir.

Sony'nin Yeni PlayStation Kontrolcüsü Nasıl Çalışacak?

Şirketin patent başvurusuna göre üzerinde durulan kontrolcü, yakındaki telefonu algıladığında cihaza bağlantı isteği gönderecek. Telefon üzerinden bu isteğin onaylanması gerekecek. İşlem tamamlandıktan sonra bilgiler kontrolcü üzerinden konsola aktarılacak. Bağlantı için temassız ödemelerde kullanılan NFC veya Bluetooth tercih edilebilecek.

Takdir edersiniz ki kontrolcüyle kart numarası ve diğer ödeme bilgilerini yazmak epey zaman alıyor. Sony'nin düşündüğü sistemle telefonda kayıtlı bilgileri doğrudan konsola göndermek mümkün olacağı için bu uğraştırıcı süreç de ortadan kalkabilir. Oyun ve ek içerik satın alırken veya hediye kartı kullanırken aynı yöntemden faydalanılarak işlem süresi kısaltılabilir.

Bu arada Sony'nin patent çizimlerinde hesap bilgilerinin telefondan konsola aktarılması da yer alıyor. Örneğin arkadaşınızın evinde kendi hesabınızla oyun oynamak istediğinizde kullanıcı adı ve parola girmek yerine telefonunuzu kontrolcüye yaklaştırabileceksiniz. Bu yöntemin farklı konsollarda oyun oynayanların kendi hesaplarına erişmesini kolaylaştırması bekleniyor.

Yeni PlayStation Kontrolcüsü Ne Zaman Çıkacak?

Şirket henüz bu teknolojiyi kesin olarak kullanıma sunacağını açıklamadı. Bu teknolojiyle bağlantılı bir kontrolcünün duyurusu da henüz yapılmadı. Şimdilik yalnızca patent başvurusunda yer alan bir fikir söz konusu. Patent başvuruları her zaman hayata geçirilmiyor. Bu nedenle böyle bir sistemin uygulamaya geçip geçmeyeceği kesin değil.

Editörün Yorumu

Sony'nin düşündüğü bu sistemin ödeme bilgilerini girmeyi epey kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ne de olsa PlayStation'da kontrolcüyle yazı yazmak, özellikle ödeme bilgileri girerken çok vakit kaybına neden oluyor. Arkadaşınızın evinde oyun oynarken kendi hesabınıza geçmek de gerçekten uğraştırıcı olabiliyor. Yeni sistem gerçekten hayata geçirilirse bu işlemleri birkaç saniyeye indirerek kullanıcılara kayda değer bir fayda sağlayabilir.