Meta'ya Dev Ceza: Galeri Erişimi Nedeniyle Milyonlarca Euro Ödeyecek

Facebook'un galeri erişimini hedeflenenden daha farklı şekilde kullanması, sosyal medya platformunun arkasındaki şirket Meta'nın büyük bir ceza ödemesine sebep olacak. İtalya'nın veri koruma kurumu Garante, Android cihazlardaki Facebook uygulamasının kullanıcıların fotoğraf ve videolarına açık rıza almadan eriştiği ve bunları paylaşması için öneride bulunduğu gerekçesiyle şirkete 805 milyon euro (44 milyar 699 milyon 967 bin 550 TL) ceza kesti.

Facebook, Galeri Erişimini Nasıl Kullanıyor?

Facebook, Android kullanıcının galerisine erişmek için tek bir genel onay istiyor. Onay kısmında sadece uygulamadaki diğer özelliklerin aktif olacağına değiniliyor ama galeri önerinin hiç sözü geçmiyor ve bu özellik arka planda varsayılan olarak etkin kalıyor. Kullanıcı, izin verdiğinde ise Facebook, telefondaki tüm fotoğraf ve videoların yanı sıra bu dosyaların konum ve tarih gibi üst verilerini de topluyor.

Uygulama içinde gezinirken karşılaşılan paylaşım önerileri, bu tarama sayesinde gösteriliyor. Bunların denetlenebilirliği ve onay gereksinimleri, Meta'ya kurum tarafından yaptırım uygulanmasına karar verilmesinde etkili oldu. Paylaşılan bilgilere göre İtalya'daki yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısı da bu durumdan etkilenmiş durumda. Dahası, şirketin 2019 yılında aldığı önceki ceza ile soruşturma sırasındaki sınırlı iş birliği de miktarı küresel gelirinin yaklaşık yüzde 0,47'sine kadar çıkmasına sebep oldu.

Galeri Erişimi Konusunda Meta'dan Ne Yapması Bekleniyor?

Şirketin İtalya'daki sistemde köklü bir değişikliğe gitmek için 60 günü var. Meta bu süre içinde galeri önerileri için diğer izinlerden bağımsız ayrı bir onay istemeli, özelliğin ne işe yaradığını açıkça anlatmalı ve daha önce izin vermiş olanlar dâhil tüm kullanıcılar için sistemi varsayılan olarak kapalı tutmalı. Tabii, bu şirketten yerine getirmesi istenenlerden ibaret. Meta'nın henüz gerekli adımları atıp atmayacağı belli değil.

Facebook'un Galeri Önerileri Nasıl Kapatılır?

Yaptırımlar sadece İtalya'yı bağlasa da galeri önerileri dünyanın birçok bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Facebook uygulamasındaki temel önerileri durdurmak için ayarlardan gizlilik bölümüne gidip önerileri kapatmak mümkün. Daha da etkili bir yöntem arayanlar ise Android sistem ayarlarından uygulamayı kısıtlamayı seçebilir. Telefonun "Ayarlar" menüsündeki "Uygulamalar" bölümüne gidebilir, Facebook'u seçip "İzinler" sekmesine girerek galeri erişimini sınırlandırabilir ya da tamamen engelleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Şahsen ben bir uygulama indirmeden önce hangi izinleri istediğine çok önem veririm. Eğer gereksiz izinler talep ediyorsa -uygulamanın çalışmasını engellemeyen, olmasa da olur diyebileceğimiz izinlerden bahsediyorum- o uygulamayı yüklememeyi tercih ediyorum. Sosyal medya uygulamalarında ise galerime sınırlı erişim veriyorum. Bu sınırlı erişimde karşınıza biraz zahmetli süreç çıkabiliyor ama gizlilik açısından bence gerekli.