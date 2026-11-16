Alibaba, Uzun Kodları Tek Seferde Analiz Eden Yapay Zekasını Tanıttı

Alibaba, yeni yapay zeka modeli Qwen4-Max'i tanıttı. Bu model, kendi başına kararlar alabiliyor, çok aşamalı planlar yürüterek verilen göreve adım adım ulaşabiliyor. Tabii, şirket bu sefer önceki modellere göre önemli bir farklılığa gitti. Kullanıcıların indirip kendi bilgisayarlarında özelleştirebileceği açık kaynak kodlarını bu modelde paylaşmadı. Sistemin daha küçük versiyonlarının ilerleyen süreçte herkese açık olarak sunacağını ifade etti.

Qwen4-Max'in Özellikleri Neler?

Qwen4'ün üzerine inşa edilen Qwen4-Max, 2,4 trilyon parametreye ve görsel işleme yeteneğine sahip. Ayrıca 1 milyon token bağlam penceresi ile geliyor. Bilmeyenler için bağlam penceresi, modelin tek seferde aklında tutabildiği veri miktarını gösteriyor. Bu hafızası sayesinde çok uzun metinleri ve devasa kod satırlarını parçalara bölmeden tek seferde analiz ettirmeniz mümkün.

Şirket, yeni modelinin Anthropic ve OpenAI modelleriyle aynı seviyede yetenekler sunduğunu belirtti. Paylaşılan verilere göre yazılım geliştirme alanında en iyi sonuçlara yaklaşıyor. Öyle ki Anthropic'in Claude Fable 5.1 ve Moonshot'ın Kimi K3.1 Pro modellerini geride bırakmış durumda. Endüstriyel görevlere odaklanan Work360 testinde ise önceki Qwen3.8-Max sürümünün 47.74 olan puanı, yeni modelle 52.69 seviyesine yükseldi.

Qwen4-Max'in Siber Saldırı İçin Kullanılma Riski Var mı?

Yeni yapay zeka modeli, yazılım geliştirme sürecinde güvenliği sağlamak için özel kontrollerle eğitildi. Hem tek bir kod bloğunda hem tek bir kod dosyasında hem de bir projenin tüm kod dosyalarının ve değişiklik geçmişinin bir arada tutulduğu depoda güvenlik açıkları barındırmayan kod üretme başarısı yüzde 8 seviyesinden yüzde 14,7 oranına yükseldi.

Mevcut güvenlik açıklarını bulma ve ortadan kaldırma gibi tedbir amaçlı bilgileri öğrenmesi sağlanırken sistemlere sızma veya zarar verme gibi saldırı odaklı veriler eğitim sürecinden çıkarıldı. Yapılan kapsamlı testler sonucunda bu yapay zeka modelinin büyük çaplı siber saldırılara yol açabilecek tehlikeli bir yeteneğe sahip olmadığı kesinleşti.

Qwen4-Max Nasıl Kullanılır?

Model artık QwenCloud üzerinde mevcut. Geliştiriciler dilerlerse abonelik tabanlı token planı ya da bir uygulamada çeşitli işlemler için Qwen4-Max'ten doğrudan destek alınmasını mümkün kılan API seçeneğinden faydalanılabiliyor. Tabii, ikinci seçenek "kullandıkça öde" mantığına dayanıyor. Bu arada modelden faydalanmak isteyenler QwenWork, Qoder ve QwenStudio platformlarını da doğrudan tercih edebiliyor.

Qwen4-Max Maliyeti Ne Kadar?

Qwen4-Max, önceki sürüme kıyasla çok daha az token (yapay zekanın işleme birimi olan veri parçacıkları) kullanıyor. Bu sayede hem daha hızlı hem de daha uygun maliyetle çalışıyor. Work360 testinde yüksek ve en yüksek çaba kademelerinde harcanan token miktarı sırasıyla yaklaşık yüzde 35 ile yüzde 24 oranında düşerken Terminal-Bench 4.0 testinde bu oranın yüzde 48 ile yüzde 49 civarında olduğu görüldü.

Şirket, API kullanım ücretlerinde de indirime giderken özellikle daha önce işlenmiş verilerin tekrar okunmasını sağlayan önbelleğe alınmış girdi fiyatlarında büyük düşüşler yapmış durumda. Work360 testinde görev başına düşen ortalama maliyet yüzde 62 azalarak 4.43 dolardan (223 TL) 1.67 dolara (84 TL) geriledi. Modeli denemek isteyen geliştiriciler için bir milyon tokenlik ücretsiz hak da sunuluyor.

Editörün Yorumu

Qwen4-Max'in en büyük avantajının uygun maliyetinden geldiğini düşünüyorum. Ayrıca siber saldırılar için kullanılabilecek verilerin kapsam dışında tutulması da verilerin güvenliği açısından önemli bir artı. Tabii, bu modelde izlenen yaklaşımdan dolayı diğer yapay zeka şirketlerinin sunduğu hizmetler de göz önünde bulundurulmalı.