PlayStation Plus Kasım 2021 Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus Kasım 2021 oyunları duyuruldu. Peki, PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak yapımlar neler? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PlayStation Plus Kasım 2021 Oyunları Neler?

Knockout City (PS5 / PS4)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS5 / PS4)

The Persistence (PS VR)

Until You Fall (PS VR)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

PlayStation Plus abonelerine her ay düzenli olarak bazı video oyunlarını ücretsiz olarak sunan teknoloji devi Sony, kasım ayının ücretsiz yapımlarını açıkladı. Önümüzdeki ayın ücretsiz oyun listesinde 6 adet yapım bulunuyor.

Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında First Class Trouble, Knockout City, Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning, The Walking Dead: Saints & Sinners, The Persistence ve Until You Fall yer alıyor.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Knockout City, 21 Mayıs 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Velan Studios tarafından geliştirilen yapımda yalnızca çok oyunculu mod bulunuyor. Rekabetin ve eğlencenin ön planda olduğu bir yapım, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış mekaniğiyle dikkat çekiyor.

Dünya genelinde kısa süre içerisinde çok popüler olmayı başaran video oyunu, piyasaya sürüldüğü ilk hafta içerisinde 2 milyon oyuncu tarafından oynandı. Karakter kişiselleşme özelliğinin yer aldığı video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.

Hayatta kalma temalı VR oyunu The Walking Dead: Saints & Sinners isimli yapımda zombilere karşı mücadele ediyoruz. Skydance Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan zombi oyunu, 2020 yılında çıkışını gerçekleştirdi.

Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning, 2020 yılında satışa sunuldu. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki video oyunu, rol yapma oyunu türünü seven oyunculara hitap ediyor.

Sony tarafından duyurulan ücretsiz video oyunlarına 2 Kasım tarihinden itibaren erişilebilecek. Ekim ayında ücretsiz olarak sunulan Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 oyunları 1 Kasım tarihine kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından kasım ayında sunulacak video oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.