PlayStation Plus'a Mart 2025'te 5900 TL Değerinde Üç Oyun Gelecek

Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. Konsol oyuncuları kütüphanede yer alan oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebiliyor ve böylece uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebiliyor.

Mart ayında sunulacak oyunlar bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Sony tarafından yayınlanan blog yazısı ile birlikte ücretsiz PlayStation Plus oyunları belli oldu. Buna göre aboneler binlerce TL değerinde üç farklı oyuna erişebilecek.

Bu yapımlar arasında Dragon Age: The Veilguard dikkat çekiyor. BioWare tarafından geliştirilen rol yapma oyununda Thedas'ın tehlikeli ve etkileyici dünyasında maceraya çıkıyoruz. 2024 yılının ekim ayında satışa sunulan oyunun yayıncılığını Electronic Arts yapıyor.

PlayStation Plus aboneleri 4 Mart 2025 tarihinden itibaren üç yeni oyuna erişebilecek. Bu oyunların tamamı şu şekilde:

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Mart 2025)