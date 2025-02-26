Efsane MMORPG Oyunu %90 İndirim ile 17 TL'ye Düştü! Bu Fırsat Kaçmaz

MMORPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Steam üzerinden başlatılan kampanya ile birlikte etkileyici grafiklere sahip Black Desert oyunu yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu sayede oyun çok ucuza satın alınabiliyor.

Black Desert Oyunu %90 İndirime Girdi

Pearl Abyss tarafından geliştirilen Black Desert Steam mağazasında 4,99 dolardan (181 TL) 49 sente (17 TL) düştü. Kampanya 13 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Eğer bu oyunu hâlâ oynamadıysanız kampanyadan yararlanabilir ve böylelikle çok düşük ücrete oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun 80 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor. Oyunun Steam inceleme notları "Çoğunlukla olumlu" durumda. Detaylı karakter oluşturma sisteminin yer aldığı Black Desert 2018 yılında satışa sunuldu.

MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Black Desert aksiyon dolu bir oynanış sunuyor. Uçsuz bucaksız bir dünyada tehlikeli bir maceraya çıktığımız oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Black Desert Minimum Sistem Gereksinimleri