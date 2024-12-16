PlayStation Plus'tan Abonelere Dev İndirim Kampanyası: Fiyatı Düşen Oyunlar Burada!
Sony, PlayStation Plus abonelerine özel ocak ayı indirim kampanyasını duyurdu. İşte indirime giren tüm oyunlar!
Günümüzde fiyatları oldukça tuzlanan oyunlar için düzenlenen yeni indirim kampanyaları, özellikle ülkemizdeki oyunseverler için kaçırılmaması gereken bir öneme sahip. Kısa bir süre önce Sony'nin duyurduğu ocak indirimleri de bu kampanyalardan biri.
Dev şirket, ünlü bulut oyun sistemi PlayStation Plus özel olarak indirime giren oyunlarını paylaştı. Bazı büyük ve yeni yapımların da dahil olduğu kampanyada bazı oyunların yüzde 90 oranlara kadar indirime girdiğini görüyoruz. Söz konusu oyunları uygun fiyatlı şekilde satın almak isteyen PS Plus abonelerinin 20 Aralık'a kadar vakti var.
PS Plus Aboneleri Ocak Ayı Kampanyasında İndirime Giren Oyunlar
|Oyun (Platform)
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim oranı (%)
|Palworld (PS5)
|1015
|761,25
|%25
|Star Wars Outlaws (PS5)
|2799
|1819,35
|%35
|Dragon Age: The Veilguard (PS5)
|2900
|1740,00
|%40
|Diablo IV (PS5, PS4)
|1799
|1079,00
|%40
|TEKKEN 8
|1999
|999,50
|%50
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2900
|1160,00
|%60
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1749
|699,60
|%60
|Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
|1749
|699,60
|%60
|Resident Evil Village (PS5, PS4)
|1399
|559,60
|%60
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2299
|758,67
|%67
|WWE 2K24 (PS5, PS4)
|2619
|864,27
|%67
|The Crew Motorfest (PS4)
|1249
|374,70
|%70
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3149
|787,25
|%75
|Star Wars Jedi: Survivor (PS5)
|2900
|725,00
|%75
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374
|93,50
|%75
|The Witcher 3 (PS5, PS4)
|999
|199,80
|%80
|Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4)
|1799
|179,99
|%90
|NFS Unbound (PS5)
|1400
|140,00
|%90
|Battlefield 2042 (PS5, PS4)
|800
|64,00
|%92
Aralık Ayının Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Açıklandı! 15 Oyun Eklenecek
Ücretsiz PlayStation Plus oyunları duyuruldu. Peki, PS Plus aboneleri hangi oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
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