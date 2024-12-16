PlayStation Plus'tan Abonelere Dev İndirim Kampanyası: Fiyatı Düşen Oyunlar Burada!

Günümüzde fiyatları oldukça tuzlanan oyunlar için düzenlenen yeni indirim kampanyaları, özellikle ülkemizdeki oyunseverler için kaçırılmaması gereken bir öneme sahip. Kısa bir süre önce Sony'nin duyurduğu ocak indirimleri de bu kampanyalardan biri.

Dev şirket, ünlü bulut oyun sistemi PlayStation Plus özel olarak indirime giren oyunlarını paylaştı. Bazı büyük ve yeni yapımların da dahil olduğu kampanyada bazı oyunların yüzde 90 oranlara kadar indirime girdiğini görüyoruz. Söz konusu oyunları uygun fiyatlı şekilde satın almak isteyen PS Plus abonelerinin 20 Aralık'a kadar vakti var.

PS Plus Aboneleri Ocak Ayı Kampanyasında İndirime Giren Oyunlar

Oyun (Platform) Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim oranı (%) Palworld (PS5) 1015 761,25 %25 Star Wars Outlaws (PS5) 2799 1819,35 %35 Dragon Age: The Veilguard (PS5) 2900 1740,00 %40 Diablo IV (PS5, PS4) 1799 1079,00 %40 TEKKEN 8 1999 999,50 %50 NBA 2K25 (PS5, PS4) 2900 1160,00 %60 Mortal Kombat 1 (PS5) 1749 699,60 %60 Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4) 1749 699,60 %60 Resident Evil Village (PS5, PS4) 1399 559,60 %60 Red Dead Redemption 2 (PS4) 2299 758,67 %67 WWE 2K24 (PS5, PS4) 2619 864,27 %67 The Crew Motorfest (PS4) 1249 374,70 %70 Hogwarts Legacy (PS5) 3149 787,25 %75 Star Wars Jedi: Survivor (PS5) 2900 725,00 %75 Mafia: Trilogy (PS4) 374 93,50 %75 The Witcher 3 (PS5, PS4) 999 199,80 %80 Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4) 1799 179,99 %90 NFS Unbound (PS5) 1400 140,00 %90 Battlefield 2042 (PS5, PS4) 800 64,00 %92

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...